Начнутся массовые сокращения: стало известно, где украинцев чаще будут увольнять, чем нанимать

В ближайшее время рынок труда в Украине будет находиться в очень переменном состоянии. В основных секторах экономики не ожидается резкого роста вакансий, в то же время могут начаться увольнения. В общем, компании которые намерены менять количество работников все же есть. Причем как в сторону сокращения, так и расширения штата.

Об этом стало известно из результатов опроса Национального банка Украины.

Детали

Там отмечают, что в промышленности и сфере услуг ожидается сокращение персонала. Так, среди предприятия сферы услуг:

79% будут составлять постоянное количество работников;

9% будут нанимать новых;

13% будут увольнять работников, это почти в полтора раза превышает количество тех, кто будет расширять штат.

Среди промышленных предприятий:

82% сохранят текущее количество работников;

7% будут нанимать новых;

11% будут увольнять работников, это в 1,6 раза превышает количество компаний, которые увеличат штат.

Руководители предприятий строительства и торговли настроены на незначительное увеличение количества работников.

В сфере строительства:

73% сохранят текущее количество работников;

18% будут нанимать новых;

9% будут увольнять, это в два раза меньше количества тех, кто будет расширять штат.

В сфере торговли тоже довольно оптимистичная ситуация:

83% сохранят текущее количество работников;

9% будут нанимать новости;

8% будут увольнять, а это немного меньше количества тех, кто будет расширять штат.

Как изменились заработные платы в Украине

По данным портала по поиску работы в марте 2024 года размер средней зарплаты не вырос, а остался на уровне 20 тысяч гривен. Рейтинг самых высоких заработных плат, кроме руководящих должностей и сферы IT, возглавили военные специалистов Силах обороны Украины. В марте они в среднем получать 70 тысяч гривен.

Среди гражданских профессий самые большие средние зарплаты получают медиабайеры – 52,5 тысяч гривен. Также в ТОП-3 входят:

водители международники – 45 тысяч гривен;

риэлторы – 40 тысяч гривен;

бизнес-аналитики – 38 тысяч гривен.

В целом ситуация на рынке труда стабильная, особенно учитывая, что в стране уже более двух лет продолжается полномасштабная война, а отключения света стали неотъемлемой частью жизни.