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Начнутся массовые сокращения: стало известно, где украинцев чаще будут увольнять, чем нанимать

08.04.2024
звільнення

В ближайшее время рынок труда в Украине будет находиться в очень переменном состоянии. В основных секторах экономики не ожидается резкого роста вакансий, в то же время могут начаться увольнения. В общем, компании которые намерены менять количество работников все же есть. Причем как в сторону сокращения, так и расширения штата. 

Об этом стало известно из результатов опроса Национального банка Украины. 

Детали

Там отмечают, что в промышленности и сфере услуг ожидается сокращение персонала. Так, среди предприятия сферы услуг:

  • 79% будут составлять постоянное количество работников;
  • 9% будут нанимать новых;
  • 13% будут увольнять работников, это почти в полтора раза превышает количество тех, кто будет расширять штат. 

Среди промышленных предприятий:

  • 82% сохранят текущее количество работников;
  • 7% будут нанимать новых;
  • 11% будут увольнять работников, это в 1,6 раза превышает количество компаний, которые увеличат штат. 

Руководители предприятий строительства и торговли настроены на незначительное увеличение количества работников. 

В сфере строительства:

  • 73% сохранят текущее количество работников;
  • 18% будут нанимать новых;
  • 9% будут увольнять, это в два раза меньше количества тех, кто будет расширять штат. 

В сфере торговли тоже довольно оптимистичная ситуация:

  • 83% сохранят текущее количество работников;
  • 9% будут нанимать новости;
  • 8% будут увольнять, а это немного меньше количества тех, кто будет расширять штат. 

Как изменились заработные платы в Украине

По данным портала по поиску работы в марте 2024 года размер средней зарплаты не вырос, а остался на уровне 20 тысяч гривен. Рейтинг самых высоких заработных плат, кроме руководящих должностей и сферы IT, возглавили военные специалистов Силах обороны Украины. В марте они в среднем получать 70 тысяч гривен. 

Среди гражданских профессий самые большие средние зарплаты получают медиабайеры – 52,5 тысяч гривен. Также в ТОП-3 входят:

  • водители международники – 45 тысяч гривен;
  • риэлторы – 40 тысяч гривен;
  • бизнес-аналитики – 38 тысяч гривен. 

В целом ситуация на рынке труда стабильная, особенно учитывая, что в стране уже более двух лет продолжается полномасштабная война, а отключения света стали неотъемлемой частью жизни. 

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08.04.2024
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