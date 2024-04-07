Начнутся массовые сокращения: стало известно, где украинцев чаще будут увольнять, чем нанимать
В ближайшее время рынок труда в Украине будет находиться в очень переменном состоянии. В основных секторах экономики не ожидается резкого роста вакансий, в то же время могут начаться увольнения. В общем, компании которые намерены менять количество работников все же есть. Причем как в сторону сокращения, так и расширения штата.
Об этом стало известно из результатов опроса Национального банка Украины.
Детали
Там отмечают, что в промышленности и сфере услуг ожидается сокращение персонала. Так, среди предприятия сферы услуг:
- 79% будут составлять постоянное количество работников;
- 9% будут нанимать новых;
- 13% будут увольнять работников, это почти в полтора раза превышает количество тех, кто будет расширять штат.
Среди промышленных предприятий:
- 82% сохранят текущее количество работников;
- 7% будут нанимать новых;
- 11% будут увольнять работников, это в 1,6 раза превышает количество компаний, которые увеличат штат.
Руководители предприятий строительства и торговли настроены на незначительное увеличение количества работников.
В сфере строительства:
- 73% сохранят текущее количество работников;
- 18% будут нанимать новых;
- 9% будут увольнять, это в два раза меньше количества тех, кто будет расширять штат.
В сфере торговли тоже довольно оптимистичная ситуация:
- 83% сохранят текущее количество работников;
- 9% будут нанимать новости;
- 8% будут увольнять, а это немного меньше количества тех, кто будет расширять штат.
Как изменились заработные платы в Украине
По данным портала по поиску работы в марте 2024 года размер средней зарплаты не вырос, а остался на уровне 20 тысяч гривен. Рейтинг самых высоких заработных плат, кроме руководящих должностей и сферы IT, возглавили военные специалистов Силах обороны Украины. В марте они в среднем получать 70 тысяч гривен.
Среди гражданских профессий самые большие средние зарплаты получают медиабайеры – 52,5 тысяч гривен. Также в ТОП-3 входят:
- водители международники – 45 тысяч гривен;
- риэлторы – 40 тысяч гривен;
- бизнес-аналитики – 38 тысяч гривен.
В целом ситуация на рынке труда стабильная, особенно учитывая, что в стране уже более двух лет продолжается полномасштабная война, а отключения света стали неотъемлемой частью жизни.
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