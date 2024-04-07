Новини

Почнуть масові скорочення: стало відомо, де українців частіше звільнятимуть, ніж найматимуть

08.04.2024

Найближчим часом ринок праці в Україні буде перебувати в дуже перемінному стані. В основних секторах економіки не очікується різкого зростання вакансій, водночас можуть початися звільнення. Загалом, компані які мають намір змінювати кількість працівників все ж є. Причому як в сторону скорочення, так і розширення штату. 

Про це стало відомо з результатів опитування Національного банку України. 

Деталі

Там зазначають, що в промисловості та сфері послуг очікується скорочення персоналу. Так, серед підприємства сфери послуг:

  • 79% будуть складатиме постійна кількість працівників;
  • 9% наймуть нових;
  • 13% звільнятимуть працівників, це майже в півтора раза перевищує кількість тих, хто розширюватиме штат. 

Серед промислових підприємств:

  • 82% збережуть поточну кількість працівників;
  • 7% найматимуть нових;
  • 11% будуть звільняти працівників, це в 1,6 раза перевищує кількість компаній, що збільшать штат. 

Керівники підприємств будівництва та торгівлі налаштовані на незначне збільшення кількості працівників. 

У сфері будівництва:

  • 73% збережуть поточну кількість працівників;
  • 18% найматимуть нових;
  • 9% будуть звільняти, це в два рази менше кількості тих, хто розширюватиме штат. 

звільнення

У сфері торгівлі теж доволі оптимістична ситуація:

  • 83% збережуть поточну кількість працівників;
  • 9% найматимуть новини;
  • 8% будуть звільняти, а це трохи менше кількості тих, хто розширюватиме штат. 

Як змінилися заробітні плати в Україні

За даними порталу з пошуку робити в березні 2024 року розмір середньої зарплати не зріс, а залишився на рівні 20 тисяч гривень. Рейтинг найвищих заробітних плат, крім керівних посад та сфери IT, очолили військові спеціалістів  Силах оборони України. В березні вони в середньому отримувати 70 тисяч гривень. 

Серед цивільних професій найбільші середні зарплати отримують медіабаєри — 52,5 тисяч гривень. Також в ТОП-3 входять:

  • водії міжнародники — 45 тисяч гривень;
  • ріелтори — 40 тисяч гривень;
  • бізнес-аналітики — 38 тисяч гривень. 

Загалом ситуація на ринку праці стабільна, особливо враховуючи, що в країні вже понад два роки триває повномасштабна війна, а відключення світла стали невіддільною частиною життя. 

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter


08.04.2024
Back to top button