Почнуть масові скорочення: стало відомо, де українців частіше звільнятимуть, ніж найматимуть
Найближчим часом ринок праці в Україні буде перебувати в дуже перемінному стані. В основних секторах економіки не очікується різкого зростання вакансій, водночас можуть початися звільнення. Загалом, компані які мають намір змінювати кількість працівників все ж є. Причому як в сторону скорочення, так і розширення штату.
Про це стало відомо з результатів опитування Національного банку України.
Деталі
Там зазначають, що в промисловості та сфері послуг очікується скорочення персоналу. Так, серед підприємства сфери послуг:
- 79% будуть складатиме постійна кількість працівників;
- 9% наймуть нових;
- 13% звільнятимуть працівників, це майже в півтора раза перевищує кількість тих, хто розширюватиме штат.
Серед промислових підприємств:
- 82% збережуть поточну кількість працівників;
- 7% найматимуть нових;
- 11% будуть звільняти працівників, це в 1,6 раза перевищує кількість компаній, що збільшать штат.
Керівники підприємств будівництва та торгівлі налаштовані на незначне збільшення кількості працівників.
У сфері будівництва:
- 73% збережуть поточну кількість працівників;
- 18% найматимуть нових;
- 9% будуть звільняти, це в два рази менше кількості тих, хто розширюватиме штат.
У сфері торгівлі теж доволі оптимістична ситуація:
- 83% збережуть поточну кількість працівників;
- 9% найматимуть новини;
- 8% будуть звільняти, а це трохи менше кількості тих, хто розширюватиме штат.
Як змінилися заробітні плати в Україні
За даними порталу з пошуку робити в березні 2024 року розмір середньої зарплати не зріс, а залишився на рівні 20 тисяч гривень. Рейтинг найвищих заробітних плат, крім керівних посад та сфери IT, очолили військові спеціалістів Силах оборони України. В березні вони в середньому отримувати 70 тисяч гривень.
Серед цивільних професій найбільші середні зарплати отримують медіабаєри — 52,5 тисяч гривень. Також в ТОП-3 входять:
- водії міжнародники — 45 тисяч гривень;
- ріелтори — 40 тисяч гривень;
- бізнес-аналітики — 38 тисяч гривень.
Загалом ситуація на ринку праці стабільна, особливо враховуючи, що в країні вже понад два роки триває повномасштабна війна, а відключення світла стали невіддільною частиною життя.
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