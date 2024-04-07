Почнуть масові скорочення: стало відомо, де українців частіше звільнятимуть, ніж найматимуть

Найближчим часом ринок праці в Україні буде перебувати в дуже перемінному стані. В основних секторах економіки не очікується різкого зростання вакансій, водночас можуть початися звільнення. Загалом, компані які мають намір змінювати кількість працівників все ж є. Причому як в сторону скорочення, так і розширення штату.

Про це стало відомо з результатів опитування Національного банку України.

Деталі

Там зазначають, що в промисловості та сфері послуг очікується скорочення персоналу. Так, серед підприємства сфери послуг:

79% будуть складатиме постійна кількість працівників;

9% наймуть нових;

13% звільнятимуть працівників, це майже в півтора раза перевищує кількість тих, хто розширюватиме штат.

Серед промислових підприємств:

82% збережуть поточну кількість працівників;

7% найматимуть нових;

11% будуть звільняти працівників, це в 1,6 раза перевищує кількість компаній, що збільшать штат.

Керівники підприємств будівництва та торгівлі налаштовані на незначне збільшення кількості працівників.

У сфері будівництва:

73% збережуть поточну кількість працівників;

18% найматимуть нових;

9% будуть звільняти, це в два рази менше кількості тих, хто розширюватиме штат.

У сфері торгівлі теж доволі оптимістична ситуація:

83% збережуть поточну кількість працівників;

9% найматимуть новини;

8% будуть звільняти, а це трохи менше кількості тих, хто розширюватиме штат.

Як змінилися заробітні плати в Україні

За даними порталу з пошуку робити в березні 2024 року розмір середньої зарплати не зріс, а залишився на рівні 20 тисяч гривень. Рейтинг найвищих заробітних плат, крім керівних посад та сфери IT, очолили військові спеціалістів Силах оборони України. В березні вони в середньому отримувати 70 тисяч гривень.

Серед цивільних професій найбільші середні зарплати отримують медіабаєри — 52,5 тисяч гривень. Також в ТОП-3 входять:

водії міжнародники — 45 тисяч гривень;

ріелтори — 40 тисяч гривень;

бізнес-аналітики — 38 тисяч гривень.

Загалом ситуація на ринку праці стабільна, особливо враховуючи, що в країні вже понад два роки триває повномасштабна війна, а відключення світла стали невіддільною частиною життя.