Cупермаркети відмовляються приймати в українців деякі гривні та копійки

Касири в супермаркетах та магазинах все частіше відмовляються приймати ті чи інші купюри та монети. Вони це пояснюють тим, що немає чим давати решту. Однак подібна поведінка — це пряме порушення чинного законодавства.

Про це розповіли експерти “Захисту прав споживачів”.

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Там зазначили, що в такому разі потрібно скаржитися адміністрації супермаркету. Адже відповідно до закону:

касири повинні приймати в покупців банкноти та монети всіх номіналів;

касири повинні самостійно стежити за тим, щоб в касі були необхідні для решти гроші.

При цьому зазначають, що настирливе вимагання певної суми — це перекладання обов’язків касира на продавця.

Фраза “у мене немає решти” не ваша, а касира. Якщо касир продовжує наполегливо це повторяти, то звертайтеся до керівництва магазину та повідомляйте, що касир перекладає на вас свої обов’язки.

Що повинні знати покупці в магазинах та супермаркетах

Також українцям нагадали, що заборонено робити охоронцям. Вони не мають права змушувати покупців оплачувати зіпсований товар, адже найчастіше вони не представляють ці заклади, бо працюють за наймом від інших компаній. Якщо вони вже чинять подібні дії, то грубо порушують законодавство. А це вже привід для виклику поліції.

На додаток, експерти наголошують, що товарів з зіпсованою упаковкою не повинно бути в магазині. Відповідно наявність такого це відповідальність закладе, а не покупця.

Охоронці не мають права говорити. що робити з товарами — найчастіше вони не є представниками магазину. Якщо ж вони змушують платити за зіпсований товар, то це грубе порушення багатьох статей Закону України “Про захист прав споживачів.

У випадку виникнення подібної ситуації покупці повинні в першу чергу повинні вимагати перегляду відео з камер спостереження. Якщо це не допоможе, потрібно викликати поліцію.