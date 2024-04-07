Стосується всіх абонентів: Київстар звернувся до українців з важливим повідомленням

Шахраї працюють без зупинки та активно вигадують нові способи дістатися до даних користувачів мережі та абонентів мобільних операторів.

Днями компанія “Київстар” попередила своїх клієнтів про одну з найпопулярніших схем фішингу — способу дістатися до даних людини обманним шляхом коли користувач не усвідомлює рівня загрози, там сам вносить дані на обманних сайтах. Таким чином шахраї отримують доступ до логінів та паролів, а також іншої конфіденційної інформації.

Деталі

В Київстар попередили, що якщо абонент отримав повідомлення чи лист на електронну пошту від відомої компанії, магазину, банку чи будь якої соціально установи з проханням перейти за посиланням, то це один із методів фішингу. Тож українців закликають бути уважними та заходити на сайти через пошуковик або вносять посилання вручну, особливо, коли мова йде про банківські сайти.

Як вберегти свої дані: поради від компанії Київстар

В компанії вкотре нагадали список простих правил які допоможуть зберегти персональні дані:

перевіряйте інформацію про опитування, розіграші, виплати та інше на офіційному сайті компанії або за офіційними каналами зв’язку;

звертайте увагу на посилання — різниця в одну букву може бути вирішальною;

перевіряйте імена в назві листів та смс-повідомлення, які ви отримуєте, адже фішери часто допускають помилки;

ігноруйте всі повідомлення на електронну пошту та в повідомленнях, в яких запитують ваші особисті дані.

Нагадаємо, що днями Київстар повідомив своїх абонентів про підвищення вартості всіх тарифів. В середньому вона зросте на 25-55 гривень залежно від тарифу. При цьому зміниться не лише ціна, а й наповнення тарифі. В більшості тарифних планів надаватимуть “Суперсили” з різними додатковими послугами абсолютно безкоштовно. І хоч українці невдоволені цими нововведеннями, це вимушений крок для забезпечення стабільного зв’язку навіть під час відключень електроенергії.