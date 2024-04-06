В Украине с 1-го мая заработает новое правило: до начала войны было совсем по другому

Ранее это правило действовало до первого мая, но больше так не будет. Эта информация актуальна для всех водителей.

Выключать не нужно в течение всего года. Речь идет о ходовых огнях. Ранее их нужно было включать с первого октября и до первого мая. Но в этом году вводят изменения.

Детали

С первого октября 2023 года в Украине начало действовать сезонное правило для всех водителей механических транспортных средств. Они должны включать дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов.

Это правило ввели для того, чтобы предотвратить увеличение количества аварий из-за снижения заметности транспортных средств.

Что будет, если нарушить правила

Все автомобилисты должны строго придерживаться этих правил. Если их нарушить, то придется понести административную ответственность.

В случае нарушения этого правила будет действовать штраф, придется заплатить от 425 до 510 гривен.

Ранее с первого мая эту норму законодательства отменяли, но в этом году было принято решение продлить действие правила на весь год.

Именно поэтому с первого мая это правило остается актуальным, ходовые огни вне населенных пунктов выключать не нужно.

Напомним, что с первого апреля действуют немало изменений. С апреля стартовал “летний сезон” для автомобилистов. На некоторых участках дорог скорость движения увеличили до 70-80 км в час. Также стоит отметить рост заработных плат, теперь украинцы получают восемь тысяч гривен до уплаты налогов. Соответственно выросла сумма единого социального взноса, который лица платят за себя, а также физические лица предприниматели. А еще, в Украине выросла стоимость оформления загранпаспорта.

Дополнительно украинцам запретили приближаться к водоемам с целью вылова рыбы. В апреле вводится ежегодный запрет на вылов рыбы из-за нереста. Продолжительность зависит от вида водоема и региона, но в среднем запрет действует до середины мая.