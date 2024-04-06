В Україні з 1-го травня запрацює нове правило: до початку війни було зовсім по іншому

Раніше це правило діяло до першого травня, але більше так не буде. Ця інформація актуальна для всіх водіїв.

Вимикати не потрібно протягом всього року. Мова йде про ходові вогні. Раніше їх потрібно було вмикати з першого жовтня та до першого травня. Але цього року запроваджують зміни.

Деталі

З першого жовтня 2023 року в Україні почало діяти сезонне правило для всіх водіїв механічних транспортних засобів. Вони повинні вмикати денні ходові вогні за межами населених пунктів.

Це правило запровадили для того, щоб запобігти збільшенню кількості аварій через зниження помітності транспортних засобів.

Що буде, якщо порушити правила

Всі автомобілісти повинні суворо дотримуватися цих правил. Якщо їх порушити, то доведеться понести адміністративну відповідальність.

У випадку порушення цього правила діятиме штраф, доведеться сплатити від 425 до 510 гривень.

Раніше з першого травня цю норму законодавства скасовували, але цього року було прийнято рішення продовжити дію правила на весь рік.

Саме тому з першого травня це правило залишається актуальним, ходові вогні поза межами населених пунктів вимикати не потрібно.

Нагадаємо, що з першого квітня діють чимало змін. З квітня стартував “літній сезон” для автомобілістів. На деяких ділянках доріг швидкість руху збільшили до 70-80 км на годину. Також варто зазначити зростання заробітних плат, тепер українці отримують вісім тисяч гривень до сплати податків. Відповідно зросла сума єдиного соціального внеску, який особи сплачують за себе, а також фізичні особи підприємці. А ще, в Україні зросла вартість оформлення закордонного паспорта.

Додатково українцям заборонили наближатися до водойм з метою вилову риби. В квітні вводиться щорічна заборона на вилов риби через нерест. Тривалість залежить від виду водойми та регіону, але в середньому заборона діє до середини травня.