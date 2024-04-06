Українцям назвали 4 причини не купувати нарізаний хліб

Попри зручність нарізаного хліба, він може виявитися не таким вже й гарним вибором. Спеціалісти поділилися кількома причинами, які змусять вас змінити вподобання.

Нарізаний хліб — це не більше ніж маркетинговий хід. на будь-якій полиці ви бачите звичайний хліб та нарізаний. Найчастіше купують другий, адже він набагато зручніший. При цьому ви багато втрачаєте.

Нарізаний хліб може бути шкідливим

Їсти нарізаний хліб вже на другий чи третій день небезпечно. Річ у тому, що на такому хлібі набагато швидше з’являється та поширюється пліснява. Причина в ножах для нарізання, далеко не всі виробники хліба дотримуються санітарних норм, тож на поверхні для нарізання можуть залишатися старі дрібки, з яких і поширюється пліснява.

Нікому не подобається черствий хліб

Нарізаний батон черствіє набагато швидше цілого. Причина — проникнення повітря між шматочками. Тож нарізаний хліб зачерствіє весь, а цілий — лише зовні.

Прихована небезпека

Якщо ви пробували нарізати свіжоспечений хліб, то розумієте, що зробити це доволі складно. Саме тому на виробництві ножі змащують олією.

Найчастіше вона не найкращої якості, адже беручи якісну олію, вартість хліба буде відрізнятися від цілого. Але в супермаркетах вартість нарізаного та не нарізаного хліба не дуже відрізняється.

Невідомий склад

Все вищеперераховане чудово знають самі виробники. Тож для продовження термінів придатності іноді в хліб додають більше консервантів та інших речовин, щоб відтермінувати черствіння.

Як бачите, хліб краще купувати цілий і не в супермаркетах, а в невеликих пекарнях, які дбають про свою репутацію. А якщо у вас діти, то краще пекти хліб самостійно. В мережі є безліч рецептів — і бездріжджовий, і цільнозерновий, і навіть гречаний. Маючи хлібопічку, приготування хліба взагалі перетвориться на справжнє задоволення, хоча в звичайній духовці теж виходить непогано.