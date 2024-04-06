Комуналка безкоштовно: названо 6 категорій громадян, яким скасують плату

В Пенсійному фонді України розповіли, які категорії населення можуть отримати знижку 100% на оплату комуналки або покупку побутового палива.

Хто може отримати знижку 100% на сплату комуналки

За даними Пенсійного Фонду України, скористатися пільгами зможуть пенсіонери, які працювали в сільській місцевості та залишилися там після виходу на пенсію До цих категорій відносять:

педагогічних працівників;

працівників медичної та фармацевтичної сфер;

фахівці із захисту рослин;

працівники музеїв та бібліотек;

працівники державних та комунальних закладів культури;

начальники закладів сфери культури.

Для отримання пільги пенсіонерам, які раніше працювали за вище перерахованими професіями, вони повинні мати стаж щонайменше три роки на момент виходу на пенсію та обіймати посади зі встановленого списку.

Від чого залежить право на пільгу

Пільгу можуть отримати тільки ті фахівці, середньомісячний дохід у сім’ї яких на пів року не перевищує 4 240 гривень на людину.

Таку знижку надають на 12 місяців з моменту звернення, але не більше ніж до кінця календарного року.

При цьому члени сім’ї пільговика на пільгу права не мають.

Які документи потрібні для оформлення пільги

Пенсіонери, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, що мають право на пільгу, повинні надати такі документи:

заяву про надання пільг на оплату комуналки або на покупку палива;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості;

довідка про право на пільги — видає відділ освіти, охорони здоров’я, культури та туризму чи іншої установи де раніше працювала особа.

Подати заяву можна особисто при зверненні у відповідні органи. Також можна надіслати рекомендований лист поштою, подати заяву онлайн на вебпорталі Пенсійного фонду України, в офіційному мобільному додатку ПФУ або на порталі державних послуг Дія.