Кому из украинцев придут завышенные платежки за газ и как избежать переплаты

Каждый месяц с 1 по 5 число украинцы должны подать показатели счетчиков и в том числе за газ. Это нужно делать обязательно, даже если вы пока не проживаете в своем доме, находитесь совсем в другом городе или даже стране. Если вы самостоятельно не подадите показатели, то потом можете столкнуться с переплатой за газ. Дело в том, что для тех домохозяйств владельцы которых не предоставили показатели будут применяться среднестатистические показатели. Газораспределительный оператор будет указывать их в платежках, опираясь на показатели прошлых месяцев. И обычно сумма больше реальной.

Об этом потребителей сообщают в Нафтогазе

Компания Нафтогаз, что обслуживает более 96% всех потребителей газа в Украине, в который раз напоминает, насколько важно вовремя подать показатели.

“Нужно ли передавать показания счетчика, если вы временно выехали из квартиры и не используете газ? Да! Это поможет избежать некорректных начислений. Ведь оператор ГРМ (ваш обл- или горгаз) может рассчитывать расходы на газ “по плановому ежемесячному объему потребления”, если не получает актуальных данных“, – объясняют на официальной странице “Нефтегаза”.

Чтобы представить показатели, можно воспользоваться одним из предложенных сервисов. Они доступны как в Украине, так и за границей.

Личный кабинет на сайте my.gas.ua; Подать показатели можно с помощью смс сообщения. Следует отправить цифру счетчика на номер 4647; Также можно воспользоваться чатами компании в Телеграмме или Вайбере.

Также в Нафтогазе отмечают, что важно не только вовремя подавать счетчики, но и платить за газ. А тем, кто платит до 15 числа каждого месяца, Нафтогаз автоматически начисляет скидку — 1% от общей суммы, указанной в платежке.

Еще одно важное замечание для потребителей. В Украине участились случаи, когда людей штрафуют за то, что они вмешиваются в работу счетчиков. За подобные манипуляции действительно предусмотрен большой штраф. Иногда он может достигать 100 000 гривен, так что неумышленно или тем более намеренно вмешиваться в работу устройства не нужно.