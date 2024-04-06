Кому з українців прийдуть завищені платіжки за газ і як уникнути переплати

Кожного місяця, з 1 по 5 число українці повинні подати показники лічильників й в тому числі за газ. Це потрібно робити обов’язково, навіть якщо ви наразі не проживаєте у своєму помешканні, перебуваєте зовсім в іншому місті чи навіть країні. Якщо ви самостійно не подасте показники, то потім можете стикнутися з переплатою за газ. Річ у тому, що для тих домогосподарств власники яких не подали показники будуть застосовуватися середньостатистичні показники. Газорозподільний оператор вказуватиме їх в платіжках спираючись на показники минулих місяців. І зазвичай сума більша ніж реальна.

Про це споживачів повідомляють у Нафтогаз і

Компанія Нафтогаз, яка обслуговує понад 96% усіх споживачів газу в Україні вкотре нагадує, наскільки важливо вчасно подати показники.

“Чи потрібно передавати показання лічильника, якщо ви тимчасово виїхали з квартири і не використовуєте газ? Так! Це допоможе уникнути некоректних нарахувань. Адже оператор ГРМ (ваш обл- чи міськгаз) може розраховувати витрати на газ “за плановим щомісячним обсягом споживання”, якщо не отримує актуальних даних”, – пояснюють на офіційній сторінці “Нафтогазу”.

Щоб подати показники можна скористуватися одним із запропонованих сервісів. Вони доступні як в Україні, так і закордоном.

Особистий кабінет на сайті my.gas.ua; Подати показники можна й за допомогою смс повідомлення. Потрібно відправити цифру лічильника на номер 4647; Також можна скористатися чатами компанії в Телеграмі або Вайбері.

Також у Нафтогазі наголошують, що важливо не лише вчасно подавати лічильники, а й сплачувати за газ. А тим, хто сплачує до 15 числа кожного місяця Нафтогаз автоматично нараховує знижку — 1% від загальної суми, яка вказана в платіжці.

Ще одне важливе зауваження для споживачів. В Україні почастішали випадки, коли людей штрафують за те, що вони втручаються в роботу лічильників. За подібні маніпуляції й справді передбачений великий штраф. Інколи він може сягати 100 000 гривень, тож ненавмисно, чи тим паче навмисно втручатись в роботу пристрою не треба.