Водителям приготовиться: за что теперь будут усиленно штрафовать и даже забирать права

В Украине уже несколько лет нельзя тонировать передние окна в автомобиле. В принципе, на улицах можно наблюдать много машин, где тонированные только задние окна у пассажиров, а вот передние боковые и лобовое в большинстве не затонированы. Такая практика распространена в Европе, более того вас даже не пропустят заграницу если в автомобиле затонированы все окна. Очень многие водители срывали пленку прямо на пропускном пункте. Однако теперь к этому будут серьезнее относиться и непосредственно на украинских дорогах. Есть определенные стандарты, которые нужно соблюдать. Если окна будут темнее этих стандартов, то водитель может заплатить штраф в размере 340 гривен. При повторной остановке и повторном нарушении могут забрать водительское удостоверение.

Как правильно тонировать окна?

Категорически запрещена зеркальная тонировка. Остальные окна должны пропускать определенное количество света. Например, лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, а боковые у водителя и пассажира не менее 70%.

Цветные тонирующие пленки можно прикреплять только к верхней части лобового стекла. При этом нельзя крепить на окна ничего такого, что будет каким-то образом ухудшать водителю видимость, а также скрывать его лицо от камер, фиксирующих нарушение правил дорожного движения.

Также к этим требованиям добавляют еще и ссылки на требования ГОСТ 5727-88. В них говорится, что можно использовать солнцезащитную пленку, ширина которой не более 14 см.

Эти правила продуманы не только для того, чтобы можно было идентифицировать водителя, который нарушил правила дорожного движения или совершил ДТП. Но и для безопасности самого водителя, ведь темная пленка существенно ухудшает видимость, особенно в темное время суток, или в пасмурную погоду.