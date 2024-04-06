Водіям приготуватися: за що відтепер посилено штрафуватимуть та навіть забиратимуть права

В Україні вже кілька років не можна тонувати передні вікна в автомобілі. В принципі на вулицях можна спостерігати багато машин, де затоновано лише задні вікна біля пасажирів, а от передні бокові та лобове у більшості не затоновані. Така практика поширена в Європі, ба більше вас навіть не пропустять закордон якщо в автомобілі затоновано всі вікна. Дуже багато водіїв зривали плівку прямо на пропускному пункті. Однак тепер до цього серйозніше ставитимуться й безпосередньо на українських дорогах. Є певні стандарти яких треба дотримуватись. Якщо вікна будуть темнішими ніж ці стандарти, то водій може заплатити штраф у розмірі 340 гривень. А при повторній зупинці та повторному порушенні можуть забрати водійське посвідчення.

Як правильно тонувати вікна?

Категорично заборонене дзеркальне тонування. Решту вікон мають пропускати певну кількість світла. Наприклад, лобове скло має пропускати не менше ніж 75% світла, а бокові біля водія та пасажира не менше ніж 70%.

Можна прикріплювати кольорові тонуючі плівки лише на верхню частину лобового скла. При цьому, не можна кріпити на вікна нічого такого, що буде якимось чином погіршувати водію видимість, а також приховуватиме його обличчя від камер, які фіксують порушення правил дорожнього руху.

Також, до цих вимог додають ще й посилання на вимоги ГОСТ 5727-88. В них йдеться про те, що можна використовувати сонцезахисну плівку ширина якої не більше 14 см.

Ці правила продумані не лише для того, аби можна було ідентифікувати водія, який порушив правила дорожнього руху, чи вчинив ДТП. А й для безпеки самого водія, адже темна плівка суттєво погіршує видимість, а особливо в темну пору доби, чи в похмуру погоду.