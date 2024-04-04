В ПФУ назвали категории граждан, имеющих право оформить пенсию в 50 лет

Согласно действующему законодательству, украинцы имеют право выходить на пенсию в 60 лет, если имеют 30 лет стажа (для женщин) и 35 лет (для мужчин). Если стажа не хватает, нужно работать дальше – до 63 лет. Если и позже его не хватает, придется работать до 65 лет. В этом возрасте можно оформить пенсию имея 15 лет стажа, или оформить социальную помощь, для которой стаж вообще не нужен. Однако есть несколько категорий граждан, для которых все эти условия существенно упрощены. Они могут выходить на пенсию на 10 лет раньше, чем все другие, то есть в 50 лет. В ПФУ рассказали о ком речь.

В это число входят люди из разных категорий

Выходить на заслуженный отдых раньше времени могут люди определенных профессий, где стаж набирается быстрее. Также на подобные льготы могут рассчитывать:

Люди, имеющие первую группу инвалидности (по зрению). Женщины, которые родили 5 и более детей и воспитывали их как минимум до 8 лет. Также сюда относятся женщины, дети которых имеют инвалидность. Военнослужащие всех рангов, участвовавшие в боевых действиях и ранены в бою. Жены и мужья умерших военнослужащих, погибших в результате боевых действий. Однако есть условие, что пара должна была состоять в официальном браке и после смерти военнослужащего его вдова или вдовец не женились повторно. Люди, участвовавшие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Люди, которым не хватает до пенсионного возраста несколько лет и они были уволены с работы по состоянию здоровья. Лица, болеющие редкими недугами, например, у них отсутствует ген роста. Речь о диспропорциональных карликах.

Для того чтобы оформить пенсию заранее, нужно подать в ПФУ перечень соответствующих документов. У каждого он индивидуален. Кому-то нужно предоставить свидетельства о рождении детей, другим выводы врачей о болезни или инвалидности и т.д. Также должна быть справка из налоговой об отсутствии дополнительных доходов, если лицо не трудоустроено.