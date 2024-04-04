Банки продовжують масово блокувати рахунки клієнтів: в НБУ розповіли, в яких випадках це законно

Протягом останніх кількох місяців українці регулярно скаржаться на сайті Мінфіну на різні банки, які блокують їхні рахунки в односторонньому порядку. Почастішали навіть випадки, коли клієнти подавали в суд на банк і вигравали цю справу. Це наштовхнуло багатьох на думку, що таке раптове блокування рахунків дійсно не завжди є законним. В Національному банку України пояснили, коли банки можуть блокувати рахунок та на яких підставах.

НБУ керується чинним законодавством

Процес блокування рахунків регулюється статтею 15 закону “Про попередження та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, і фінансування розповсюдження зброї масового знищення”.

Цей закон дозволяє банкам в односторонньому порядку розірвати співпрацю з клієнтами, якщо:

Банк підозрює, що клієнт не діє особисто, тобто його рахунками заволодів хтось інший. Наприклад, якщо особа не пройшла верифікацію чи ідентифікацію і банк не може встановити кінцевого бенефіціара. Система відмічає дії клієнта ризикованими, а сам клієнт не надає жодних документів для здійснення всіх необхідних перевірок. Клієнт надав банку невірні дані про себе або свої доходи, щоб ввести працівників фінустанови в оману.

Також, інколи банк може розірвати співпрацю в односторонньому порядку спираючись на умови договору, в яких може бути прописано безліч різних пунктів. З цим договором кожен автоматично погоджується, якщо відкриває у тому чи іншому банку рахунок.

“Відмовити клієнту в обслуговуванні в односторонньому порядку банк може виключно за наявності підстав, визначених у статті 15 Закону про запобігання легалізації. Банк самостійно приймає рішення про відмову клієнту у проведенні фінансової операції або обслуговуванні, керуючись при цьому вимогами законодавства у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму та внутрішніми документами та з урахуванням ризик-орієнтованого підходу“, – зазначають у НБУ.

Однак якщо ви не чинили нічого незаконного, а банк заблокував ваш рахунок, то неодмінно відстоюйте свої права. Інколи спираючись на фінансовий моніторинг банки трохи перевищують власні повноваження.