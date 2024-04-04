В ПФУ назвали категорії громадян, які мають право оформити пенсію у 50 років

Згідно з чинним законодавством українці мають право виходити на пенсію у 60 років, якщо мають 30 років стажу (для жінок) і 35 років (для чоловіків). Якщо стажу бракує, потрібно працювати далі — до 63 років. Якщо й потім його не вистачає, доведеться працювати до 65 років. В цьому віці можна оформити пенсію маючи 15 років стажу, або ж оформити соціальну допомогу, для якої стаж взагалі не потрібен. Однак є кілька категорій громадян для яких всі ці умови суттєво спрощені. Вони можуть виходити на пенсію на 10 років раніше ніж всі ніші, тобто у 50 років. У ПФУ розповіли про кого мова.

До цього числа входять люди з різних категорій

Виходити на заслужений відпочинок завчасно можуть люди певних професій, де стаж набирається швидше. Також, на подібні пільги можуть розраховувати:

Люди, які мають першу групу інвалідності (по зору). Жінки, які народили 5 та більше дітей і виховували їх, як мінімум до 8 років. Також сюди відносяться жінки, діти яких мають інвалідність. Військовослужбовці всіх рангів, які брали участь у бойових діях та були поранені в бою. Дружини та чоловіки померлих військовослужбовців, які загинули внаслідок бойових дій. Однак є умова, пара повинна була перебува ти в офіційному шлюбі й після смерті військовослужбовця його вдова або вдівець не одружувались повторно. Люди, як і брали участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Люди, яким не вистачає до пенсійного віку декілька років і їх було звільнено з роботи за станом здоров’я. Особи, які хворіють на рідкісних недуги, наприклад, в них відсутній ген росту. Мова про диспропорційних карликів.

Для того, щоб оформити пенсію завчасно, потрібно подати у ПФУ перелік відповідних документів. У кожного він індивідуальний. Комусь потрібно надати свідоцтва про народження дітей, іншим висновки лікарів про хворобу чи інвалідність тощо. Також, має бути довідка з податкової про відсутність додаткових доходів, якщо особа не працевлаштована.