Служить будут все: кому из 25-летних вручат повестку уже на днях 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 лет до 25. Однако мужчины, которые достигали этого возраста, но не получили повестку могут не являться в Территориальные центры комплектования. При этом они должны явиться в ТЦК после получения повестки. При этом пени категории военнообязанных могут получить отсрочку от службы. Об этом рассказала адвокат Марина Бекало

Кому ждать повестку

Адвокат указала, что ввиду снижения призывного возраста до 25 лет, мужчинам, достигшим этого возраста следует ожидать повестку от ТЦК. Также они будут должны пройти военно-врачебную комиссию. Если у лица не будет законных оснований на отсрочку, то он будет подлежать призыву.

Идти в ТЦК или нет

Явиться в ТЦК следует мужчинам в возрасте от 25 лет, если они получили повестку. Самостоятельно идти в военкомат лицу, достигшему 25 лет, не нужно.

При этом повестка может быть вручена как лично, так и через работодателя или учебное заведение.

Кто может избежать призыва

Сейчас законопроект о мобилизации №10449 еще окончательно не приняли, однако основания для получения отсрочки остаются неизменными. В частности, избежать всеобщей мобилизации можно при следующих условиях: