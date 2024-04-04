Служитимуть всі: кому з 25-річних вручать повістку вже цими днями
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку з 27 років до 25. Однак чоловіки, які досягали цього віку, але не отримали повістку можуть не являтися в Територіальні центри комплектування. При цьому вони повинні явитися в ТЦК після отримання повістки. При цьому пені категорії військовозобов’язаних можуть отримати відстрочку від служби. Про це розповіла адвокат Марина Бекало
Кому чекати повістку
Адвокат вказала, що зважаючи на зниження призовного віку до 25 років, чоловікам, що досягли цього віку слід очікувати повістку від ТЦК. Також вони будуть повинні пройти військово-лікарську комісію. Якщо в особи не буде законних підстав на відстрочку, то вона підлягатиме призову.
Йти в ТЦК чи ні
Явитися до ТЦК слід чоловікам у віці від 25 років, якщо вони отримали повістку. Самостійно йти у військкомат особі, яка досягла 25 років, не потрібно.
При цьому повістка може бути вручена як особисто, так і через роботодавця або заклад освіти.
Хто може уникнути призову
Наразі законопроєкт про мобілізацію №10449 ще остаточно не ухвалили, однак підстави для отримання відстрочки залишаються незмінними. Зокрема, уникнути загальної мобілізації можна за таких умов:
- в особи інвалідність або якщо ВЛК визнають чоловіка тимчасово непридатним;
- студенти, аспіранти та викладачі закладів освіти, що працюють на ставку 0,75 (крім того, викладачі з вченим званням мають право на відстрочку незалежно від ставки);
- військовозобов’язані, які самостійно займаються вихованням неповнолітніх дітей до 18 років або мають трьох і більше дітей;
- усиновителі та опікуни дітей, незалежно від кількості;
- заброньовані підприємством критичної інфраструктури військовозобов’язані;
- військовозобов’язані, які мають дружину, батьків або батьків дружини з інвалідністю першої або другої групи (якщо немає інших осіб, які можуть їх утримувати).
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