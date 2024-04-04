Служитимуть всі: кому з 25-річних вручать повістку вже цими днями 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку з 27 років до 25. Однак чоловіки, які досягали цього віку, але не отримали повістку можуть не являтися в Територіальні центри комплектування. При цьому вони повинні явитися в ТЦК після отримання повістки. При цьому пені категорії військовозобов’язаних можуть отримати відстрочку від служби. Про це розповіла адвокат Марина Бекало

Кому чекати повістку

Адвокат вказала, що зважаючи на зниження призовного віку до 25 років, чоловікам, що досягли цього віку слід очікувати повістку від ТЦК. Також вони будуть повинні пройти військово-лікарську комісію. Якщо в особи не буде законних підстав на відстрочку, то вона підлягатиме призову.

Йти в ТЦК чи ні

Явитися до ТЦК слід чоловікам у віці від 25 років, якщо вони отримали повістку. Самостійно йти у військкомат особі, яка досягла 25 років, не потрібно.

При цьому повістка може бути вручена як особисто, так і через роботодавця або заклад освіти.

Хто може уникнути призову

Наразі законопроєкт про мобілізацію №10449 ще остаточно не ухвалили, однак підстави для отримання відстрочки залишаються незмінними. Зокрема, уникнути загальної мобілізації можна за таких умов: