Для борща и для салата: в Украине стремительно меняется цена на популярный овощ

В Украине стремительно изменилась цена на популярный овощ. Речь идет о белокочанной капусте. Сейчас ее реализуют всего по пять-десять гривен на кг, тогда как еще неделю назад производители продавали этот овощ за стоимость около 12 гривен за килограмм. То есть это в среднем на 20% меньше стоимости предыдущей недели. Соответственно, уже в ближайшее время стоит ожидать еще более значительного удешевления этого овоща в супермаркетах.

Отмечается, что снижение стоимости на белокочанную капусту со стороны всех участников рынка связано не с чем иным как с ухудшением качества овоща в городских хозяйствах из-за длительного хранения. При этом спрос на этот продукт продолжает снижаться, что также оказывает давление на стоимость в этом сегменте.

Сколько стоит белокочанная капуста в супермаркетах

5-10 гривен за кг – это оптовая стоимость овоща, то есть по таким ценам ее реализуют фермерские хозяйства. Соответственно, пока капуста попадет в магазины, ее стоимость вырастет минимум вдвое.

По состоянию на четвертое апреля крупные сети продают капуста в среднем по 13 гривен и 16 копеек, а это сразу на одну гривну ниже средней цены в марте. И это при том, что с начала этого месяца прошло всего четыре дня. Тогда удешевление на гривну является достаточно существенным.

Относительно актуальных цен на белокочанную капусту, то согласно данным с сайтов магазинов она такова:

Novus – 12,29 грн/кг;

Metro – 12,3 грн/кг;

Auchan – 12,4 грн/кг;

Varus – 12,9 грн/кг;

Megamarket – 15,9 грн/кг.

Похожая ситуация и с другими овощами – картофель, лук, морковь, свекла, и фруктами, например, яблоками. После длительного хранения фермерские хозяйства стараются избавиться от остатков урожая пока тот не испортился. Это типично для рынка Украины, тенденция повторяется из года в год. Осенью производители стараются придержать овощи, чтобы дороже продать весной, а потом распродают запасы по более доступным ценам, чем зимой.