Для борщу і для салату: в Україні стрімко змінюється ціна на популярний овоч

В Україні стрімко змінилася ціна на популярний овоч. Мова йде про білокачанну капусту. Зараз її реалізують за лише по п’ять-десять гривень на кг, тоді як ще тиждень тому виробники продавали цей овоч за вартість близько 12 гривень за кілограм. Тобто це в середньому на 20% менше вартості попереднього тижня. Відповідно, вже найближчим часом варто очікувати ще більш значного здешевлення цього овочу в супермаркетах.

Наголошується, що зниження вартості на білокачанну капусту з боку всіх учасників ринку пов’язане не з чим іншим як з погіршенням якості овочу в міських господарствах через тривале зберігання. При цьому попит на цей продукт продовжує знижуватися, що також чинить тиск на вартість в цьому сегменті.

Скільки коштує білокачанна капуста в супермаркетах

5-10 гривень за кг — це гуртова вартість овочу, тобто за такими цінами її реалізують фермерські господарства. Відповідно, поки капуста потрапить в магазини, її вартість зросте щонайменше вдвічі.

Станом на четверте квітня великі мережі продають капуста в середньому по 13 гривень та 16 копійок, а це одразу на одну гривню нижче середньої ціни в березні. І це при тому, що з початку цього місяця пройшло лише чотири дні. Тод здешевлення на гривню є досить суттєвим.

Щодо актуальних цін на білокачанну капусту, то згідно з даними з сайтів магазинів вона є такою:

Novus — 12,29 грн/кг;

Metro — 12,3 грн/кг;

Auchan — 12,4 грн/кг;

Varus — 12,9 грн/кг;

Megamarket — 15,9 грн/кг.

Схожа ситуація і з іншими овочами — картопля, цибуля, морква, буряк, та фруктами, наприклад, яблуками. Після тривалого зберігання фермерські господарства стараються позбутися залишків врожаю поки той не зіпсувався. Це типово для ринку України, тенденція повторюється з року в рік. Восени виробники намагаються притримати овочі, щоб дорожче продати навесні, а потім розпродують запаси за доступнішими цінами, ніж взимку.