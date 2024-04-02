Как отчистить плиту: грязь и жир мгновенно исчезнут, если нанести это копеечное средство из аптеки

Отмыть газовую плиту – то еще испытание. Но если вы воспользуетесь нашими советами, то сможете отмыть даже вековой жир с решеток и конфорок.

Большинство хозяек протирают газовую плиту после каждого использования, но часто забывают о решетках и ручках. Когда на них накапливается грязь или жир, то обычным гелем для посуды их уже не отмыть. Предлагаем вашему вниманию простой рецепт для борьбы с лучшим жиром и пылью.

Три средства из аптечки

Обычно, если не работает моющее средство, то хозяйки обращаются к смеси соды и уксуса. Но эти вещества тоже не всегда достаточно эффективны в борьбе с жиром.

В казалось бы безвыходной ситуации на помощь придут три копеечных средства из аптечки, которые за считанные минуты разъедят грязь и жир. Итак, нам понадобится – глицерин, медицинский спирт, нашатырный спирт.

Для приготовления рабочей смеси нужно придерживаться следующей инструкции:

возьмите по чайной ложке глицерина, медицинского и нашатырного спирта;

хорошо перемешайте эти компоненты;

нанесите на ручки или решетку на плите;

оставьте хотя бы на 20-30 минут;

остатки моющего средства уберите вместе с размягченной грязью.

Как видите отчистить плиту можно с минимальными усилиями и очень быстро.

Напомним, ранее украинкам рассказали, как отчистить известковый налет с унитаза. Для этого достаточно нанести пену для бритья на все стенки. Через 10 минут почистить унитаз щеткой и смыть. Если желаемый эффект не достигнут, нужно повторить процедуру. Также этот способ актуален для мытья лейки душа или кухонной мойки. Часто подручные средства гораздо эффективнее специализированных химикатов из магазина промышленных товаров. Однако следует осторожно относиться к подобным способам, ведь всегда есть риск испортить сантехнику. Например, если у вас черный смеситель на кухне, то лучше не наносить на него подобные экспериментальные смеси, иначе на нем могут появиться пятна.