Ви теж допускаєте цю помилку? Українкам розповіли про фатальну помилку під час прибирання

Цю помилку під час прибирання здійснює майже кожна господиня. Популярний засіб для чищення лише додасть бруду, а може і взагалі зіпсує речі.

Мережею ширять сотні популярних і не дуже лайфхаків, які начебто мали допомоги в прибиранні дому. Однак далеко не всі вони ефективні, а деякі відверто шкодять.

Напевне ви теж робили так. Наприклад, ви пролили каву на диван чи килим. Що перше ви робите? Напевне біжите по миючий засіб, щось типу прального порошку або засобу для миття посуд. Але це рішення може стати фатальним, і улюблений килим стане зіпсованим.

Чим категорично не можна чистити килими та меблі

Відомий експерт з прибирання розповів про поширену помилку, яку здійснює майже кожна господиня. Він наголосив, що категорично не можна замивати плями засобами для миття посуду, особливо, на м’яких меблях та килимовому покритті. Це нічим добрим не закінчиться:

миючі засоби завжди залишають липкий слід на поверхні;

навіть, здавалось би, рясне промивання водою не змиє на сто відсотків сліди порошку чи миючого засобу;

перші дні ви не будете бачите явного сліду, але вже через кілька тижнів ця ділянка збиратиме весь бруд;

після такої очистки килим чи меблі врятує лише хімчистка, і то не завжди.

Тож щоб прибрати пляму на килимі чи меблях, особливо з ворсистою поверхнею, потрібно негайно промокнути рідину кількома сухими серветками чи паперовими рушниками. Далі можна взяти вологу серветку, вона чудово поглинає бруд та нейтралізує жир. Якщо ж ви пролили, наприклад, вино, то слід посипати пляму звичайною содою. Але будьте обережні з застосуванням різних речовин, краще купити спеціальні засоби для чистки килимів чи інших поверхонь.