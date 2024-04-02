Як відчистити плиту: бруд та жир миттєво зникнуть, якщо нанести цей копійочний засіб з аптеки

Відмити газову плиту — те ще випробування. Але якщо ви скористаєтесь нашими порадами, то зможете відмити навіть віковий жир з решіток та конфорок.

Більшість господинь протирають газову плиту після кожного використання, але часто забувають про решітки та ручки. Коли на них накопичується бруд чи жир, то звичайним гелем для посуду їх вже не відмити. Пропонуємо вашій увазі простий рецепт для боротьби з найліпшим жиром та пилом.

Три засоби з аптечки

Зазвичай, якщо не працює миючий засіб, то господині звертаються до суміші соди та оцту. Але ці речовини теж не завжди достатньо ефективні в боротьбі з жиром.

У здавалось би безвихідній ситуації на допомогу прийдуть три копійочні засоби з аптечки, які за лічені хвилини роз’їдять бруд та жир. Отож, нам знадобиться — гліцерин, медичний спирт, нашатирний спирт.

Для приготування робочої суміші потрібно дотримуватися наступної інструкції:

візьміть по чайній ложці гліцерину, медичного та нашартирного спирту;

добре перемішайте ці компоненти;

нанесіть на ручки або решітку на плиті;

залиште хоча б на 20-30 хвилин;

залишки миючого засобу приберіть разом з розм’якшеним брудом.

Як бачите відчистити плиту можна з мінімальними зусиллями та дуже швидко.

Нагадаємо, раніше українкам розповіли, як відчистити вапняний наліт з унітаза. Для цього достатньо нанести піну для гоління на всі стінки. Через 10 хвилин почистити унітаз щіткою та змити. Якщо бажаний ефект не досягнуто, потрібно повторити процедуру. Також цей спосіб актуальний для миття лійки душу чи кухонної мийки. Часто підручні засоби набагато ефективніші за спеціалізовані хімікати з магазину промислових товарів. Однак слід обережно ставитися до подібних способів, адже завжди є ризик зіпсувати сантехніку. Наприклад, якщо у вас чорний змішувач на кухні, то краще не наносити на нього подібні експериментальні суміші, інакше на ньому можуть з’явитися плями.