Стало известно, подорожает ли электроэнергия из-за новых разрушений критической инфраструктуры

Последние несколько недель Россия снова активно атакует объекты критической инфраструктуры практически по всей территории Украины. Прилеты фиксируют в большинстве областей от востока и запада страны. По данным энергетиков, некоторые ТЭЦ и ТЭС уничтожены на половину или полностью. В Правительстве заявляют, что это большая проблема, ведь страна не смогла еще окончательно восстановить инфраструктуру от таких же обстрелов, которые продолжались прошлой зимой. В некоторых областях вводят графики отключений света, а еще возможно стоимость электроэнергии вырастет.

В апреле тарифы будут старыми

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в апреле украинцы будут платить за свет по старым тарифам. Все потому, что по состоянию на сегодняшний день невозможно оценить всю сумму ущерба, нанесенную россиянами. Также никто не исключает, что подобные обстрелы по энергетике будут продолжаться, что, скорее всего, приведет к росту тарифов.

“Мы еще не понимаем масштабов повреждений, не произведена полная оценка убытков и не понятно, какие деньги нужны на восстановление. Поэтому пока нет никаких проектов или наработок по изменению тарифов“, — сказал глава министерства.

В результате последних обстрелов больше всего пострадали объекты на Харьковщине и Одещине. Досталось и западным областям.

Газ тоже не подорожает

Нефтегаз вместе с другими поставщиками газа, которые сейчас работают в Украине, заявили, что тарифы остаются на том же уровне. Несмотря на завершение отопительного сезона, никаких перерасчетов не будет. Мораторий на газ продолжает действовать несмотря на то, что его неоднократно хотели отменить. По предварительным данным, Мораторий отменят в 2025 году и именно тогда вероятно произойдут первые повышения тарифов на газ. Украинцам обещают, что любые повышения тарифов будут постепенными, и, конечно, будут покрываться субсидиями.