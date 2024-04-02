Стосується всіх абонентів Київстар: мобільний оператор повідомив про важливі зміни

Один з найбільших мобільний операторів країни повідомив українців про підвищення тарифів на послуги. Про це повідомили в пресслужбі “Київстар”.

Деталі

З квітня українцям підвищили мінімальну зарплату, це потягне за собою і зростання пенсій. При цьому постачальники різних послуг теж почали підвищувати тарифи. Переглянути ціни на свої послуги вирішив і мобільний оператор Київстар.

В компанії повідомили про початок оновлення наповнення тарифних планів та умов обслуговування.

Вже з 9 квітня пройде оновлення деяких тарифів підписки, для контрактних абонентів — з 1 травня 2024 року, як і для бізнес-клієнтів.

При цьому зміни будуть стосуватися тарифів, які не оновлюватися з минулого року та раніше.

В повідомленні наголошують, що абоненти, тарифів, для ких внесуть зміни, отримають SMC повідомлення з деталями про нові умови та актуальну вартість не менше ніж за сім днів до початку дії цих змін.

Крім того, абоненти Київстар зможуть обрати інший тариф, який відповідатиме потреба споживачів.

Зазначимо, що зараз місячна вартість послуг для контрактних абонентів стартує від 125 гривень та збільшуватиметься залежно від пакета та наповнення. Тепер мінімальна абонплата складе щонайменше 175 гривень на місяць.

В оновлених тарифах можна буде отримати додаткові послуги:

хвилини для дзвінків та інші мережі;

додаткові гігабайти мобільного інтернету;

додаткові сервіси на вибір, які доступні в деяких тарифах — Суперсили;

роумінг як вдома (наразі діє у 27 країнах світу).

Крім того, в Київстар уніфікують умови оплати додаткових послуг — інтернет, дзвінки та смс — після використання тарифних об’ємів.

Наприклад, якщо раніше після використання тарифних гігабайтів абонент платив 10 грн за кожні наступні 100 Мб, то надалі платити доведеться 20 грн. При цьому компанія надаватиме безлімітний інтернет до кінця доби.

Ще раз зазначимо, що про всі додаткові послуги абонентів Київстар повідомлять додатково.