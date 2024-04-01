Стало відомо, чи подорожчає електроенергія через нові руйнування критичної інфраструктури

Останні кілька тижнів Росія знову активно атакує об’єкти критичної інфраструктури практично по всій території України. Прильоти фіксують у більшості областей від сходу і до заходу країни. За даними енергетиків, деякі ТЕЦ та ТЕС знищені на половину або ж повністю. В Уряді заявляють, що це є великою проблемою, адже країна не змогла ще остаточно відновити інфраструктуру від таких самих обстрілів, які тривали минулої зими. Наразі в деяких областях вводять графіки відключень світла, а ще можливо вартість електроенергії зросте.

У квітні тарифи будуть старими

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що у квітні українці платитимуть за світло за старими тарифами. Все через те, що станом на сьогодні неможливо оцінити всю суму збитків, яку завдали росіяни. Також ніхто не виключає, що подібні обстріли по енергетиці будуть продовжуватися, що швидше за все-таки призведе до росту тарифів.

“Ми ще не розуміємо масштабів пошкоджень, не здійснено повну оцінку збитків і не зрозуміло, які гроші потрібні на відновлення. Тому поки що немає жодних проєктів або напрацювань щодо зміни тарифів“, – сказав глава міністерства.

Внаслідок останніх обстрілів найбільше постраждали об’єкти на Харківщині та Одещині. Неабияк дісталося й західним областям.

Газ теж не подорожчає

Нафтогаз разом з іншими постачальниками газу, які наразі працюють в Україні заявили, що тарифи залишаються на тому ж рівні. Попри завершення опалювального сезону, жодних перерахунків не буде. Мораторій на газ й надалі продовжує діяти попри те, що його неодноразово хотіли скасувати. За попередніми даними, Мораторій скасують аж у 2025 році й саме тоді ймовірно відбудуться перші підвищення тарифів на газ. Українцям обіцяють, що будь-які підвищення тарифів будуть поступовими, та звісно ж покриватимуться субсидіями.