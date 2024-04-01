Только банка кукурузы и ужин готов: рецепт салата на скорую руку

Если у вас есть банка кукурузы, приготовьте этот простой и невероятно вкусный салат. Хозяйкам рассказали, как приготовить вкусный салат всего из 4 ингредиентов. Его съедят за считанные минуты. При этом это отличный вариант для ужина в семейном кругу и для праздничного застолья.

Ингредиенты

Для приготовления этого салата нам понадобятся несколько простых ингредиентов:

одна банка консервированной кукурузы;

сыр твердый – 100 граммов;

отварные яйца – три штуки;

помидоры – три штуки;

один зубчик чеснока;

две столовые ложки майонеза, можно заменить крем-сыром;

укроп – несколько веточек;

соль и перец по вкусу.

Как приготовить салат

С приготовлением этого салата справится даже ребенок, только придерживайтесь этой инструкции:

отварите яйца и очистите их от скорлупы, нарежьте на кубики и высыпьте в глубокую миску;

далее нарежьте помидоры и отправьте их к яйцам;

следующий этап – натереть твердый сыр на мелкую терку и добавить его к ранее нарезанным яйцам и помидорам;

далее накрошите укроп, слейте из банки консервированной кукурузы жидкость и добавьте кукурузу в салатницу, сверху посыпьте укропом;

туда добавьте мелко нарезанный чеснок;

добавьте соль и перец, а также майонез или крем-сыр и хорошо перемешайте.

Салат готов, можно подавать к столу. Необычное сочетание ингредиентов точно приятно удивит даже самых требовательных гостей.

Кстати, этот салат можно менять, например, помидоры попробуйте заменить двумя огурцами. Также дополнительно можно добавить отварное куриное филе. В общем вариантов множество. А еще, попробуйте поэкспериментировать со специями. Это замечательный легкий салатик, который точно оценит вся ваша семья. Попробуйте приготовить, и вы будете приятно удивлены, ведь даже привередливые дети будут просить добавку. Кстати, чеснок можно и не добавлять, если вы готовите салатик на обед, а не на ужин, и у вас впереди важные встречи.