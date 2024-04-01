Лише банка кукурудзи і вечеря готова: рецепт салату нашвидкоруч

Якщо в вас є банка кукурудзи, приготуйте цей простий та неймовірно смачний сала. Господиням розповіли, як приготувати смачний салат лише з 4 інгредієнтів. Його з’їдять за лічені хвилини. При цьому це чудовий варіант для вечері в сімейному колі та для святкового застілля.

Інгредієнти

Для приготування цього салату нам знадобляться кілька простих інгредієнтів:

одна банка консервованої кукурудзи;

сир твердий — 100 грамів;

відварені яйця — три штуки;

помідори — три штуки;

один зубчик часнику;

дві столові ложки майонезу, можна замінити крем-сиром;

кріп — кілька гілочок;

сіль та перець за смаком.

Як приготувати салат

З приготування цього салату впорається навіть дитина, лише дотримуйтеся цієї інструкції:

відваріть яйця та очистьте їх від шкарлупи, наріжте на кубики та висипте в глибоку миску;

далі наріжте помідори та відправте їх до яєць;

наступний етап — натерти твердий сир на мілку терку та додати його до раніше нарізаних яєць та помідорів;

далі накришіть кріп, злийте з банки консервованої кукурудзи рідину та додайте кукурудзу в салатницю, зверху посипте кропом;

туди додайте дрібно нарізаний часник;

додайте сіль та перець, а також майонез чи крем-сир та добре перемішайте.

Салат готовий, можна подавати до столу. Незвичне поєднання інгредієнтів точно приємно вразить навіть найвибагливіших гостей.

До речі, цей салат можна змінювати, наприклад, помідори спробуйте замінити двома огірками. Також додатково можна додати відварене куряче філе. Загалом варіантів безліч. А ще, спробуйте поекспериментувати зі спеціями. Це чудовий легкий салатик, який точно оцінить вся ваша сім’я. Спробуйте приготувати, і ви будете приємно вражені, адже навіть вибагливі діти будуть просити добавку. До речі, часник можна і не додавати, якщо ви готуєте салатик на обід, а не на вечерю, і у вас попереду важливі зустрічі.