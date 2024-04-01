Пенсии снова пересчитают: обновленные выплаты придут уже в апреле

С 1 апреля повышают минимальную зарплату до 8000 гривен. Это не может не отразиться на минимальных гарантированных пенсиях, ведь их размер напрямую зависит от минимальной зарплаты. Следовательно, многим пенсионерам придет надбавка. В первую очередь пенсии вырастут для тех лиц, которым исполнилось 65 лет, и они имеют полный стаж. Их пенсия, если она минимальна, не может составлять менее 40% от минимальной зарплаты. Так что в апреле часть украинцев получит по 3200 гривен пенсии вместо 2840 грн. Также будут перечислены выплаты для работающих пенсионеров.

В Украине более 600 тысяч работающих пенсионеров

На сегодня в Украине есть 654 тысяч работающих пенсионеров. Им тоже будут перечислять выплаты, опираясь на их стаж. Следует добавить, что на 1 января 2024 года необходимый стаж для выхода на пенсию для женщин составляет 30 лет, а для мужчин 35 лет.

Тем кому в 60 лет не хватает подобного стажа, придется работать до 63 лет или даже до 65. В 65 лет можно оформлять пенсию имея 15 лет стажа.

К слову, вырастет и минимальная или так называемая социальная пенсия для тех граждан, которым не хватает стажа. Она составляла 2361 гривну, а теперь составит 2725 гривен.

“У граждан, получающих наименьшие пенсии – из-за нехватки страхового или трудового стажа, или из-за небольших отчислений во время трудовой деятельности – минимальная пенсия вырастет на 364 гривны. В прошлом году и в этом году индексацию сформировали таким образом, чтобы максимально увеличить именно наименьшие пенсии. Соответственно у этих категорий минимальная пенсия будет составлять 2 725 гривен», — объяснила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Такую пенсию могут оформить лица, вообще не наработавшие никакого стажа, не имеющие никаких дополнительных доходов и им исполнилось 65 лет.

Кроме всех этих перерасчетов, актуальной остается и возрастная надбавка к пенсии. Речь о лицах, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет. Они при наличии всего нужного стажа получат автоматическую надбавку в размере 300, 456 и 570 гривен соответственно.