Пенсії знову перерахують: оновлені виплати прийдуть вже у квітні

З 1 квітня підвищують мінімальну зарплату до 8000 гривень. Це не може не вплинути на мінімальні гарантовані пенсії, адже їх розмір напряму залежить від мінімальної зарплати. А відтак, багатьом пенсіонерам прийде надбавка. В першу чергу пенсії зростуть для тих осіб, яким виповнилося 65 років і вони мають повний стаж. Їхня пенсія, якщо вона мінімальна, не може становити менше ніж 40% від мінімальної зарплати. Тож у квітні частина українців отримає по 3200 гривень пенсії замість 2840 грн. Також перерахують виплати для працюючих пенсіонерів.

В Україні є понад 600 тисяч працюючих пенсіонерів

Станом на сьогодні в Україні є 654 тисячі працюючих пенсіонерів. Їм теж будуть перераховувати виплати опираючись на їхній стаж. Варто додати, що станом на 1 січня 2024 року необхідний стаж для виходу на пенсію для жінок становить 30 років, а для чоловіків 35 років.

Тим кому в 60 років не вистачає подібного стажу, доведеться працювати до 63 років або навіть до 65. У 65 років можна оформлювати пенсію маючи 15 років стажу.

До слова, зросте й мінімальна або так звана соціальна пенсія для тих громадян, яким бракує стажу. Вона становила 2361 гривню, а тепер становитиме 2725 гривень.

“У громадян, які отримують найменші пенсії – через брак страхового або трудового стажу, або через невеликі відрахування під час трудової діяльності – мінімальна пенсія зросте на 364 гривні. Торік і цьогоріч індексацію сформували таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії. Відповідно у цих категорій мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень», – пояснила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Таку пенсію можуть оформити особи, які взагалі не напрацювали ніякого стажу, не мають ніяких додаткових доходів та їм виповнилося 65 років.

Окрім всіх цих перерахунків актуальною залишається й вікова надбавка до пенсії. Мова про осіб, яким виповнилося 70, 75 або 80 років. Вони, при наявності всього потрібного стажу, отримають автоматичну надбавку у розмірі 300, 456 і 570 гривень відповідно.