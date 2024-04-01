Все, что было до этого – цветочки: на Землю надвигается сверхмощная магнитная буря

В последнюю неделю марта люди массово жаловались на плохое самочувствие, головные боли, а метеорологи активно писали о накрывшей Землю мощной магнитной буре. Однако оказывается — это была лишь легкая подготовка к настоящему геомагнитному колебанию, которое произойдет уже завтра — 3 апреля. По данным экспертов, Землю накроет буря красного уровня опасности. Ее обозначают индексом №5, что является очень высоким показателем. При таком индексе из строя могут выходить даже некоторые электроприборы.

Буря продлится три дня

Специалисты говорят, что буря начнется 3 апреля и завершится только 5. При этом пик будет ощущаться и 3 и 4 числа. Только 5 апреля индекс опустится до №3, что тоже достаточно высокий показатель, который может провоцировать, как минимум головную боль, головокружение или другие похожие симптомы.

Вообще, магнитная буря – это явление спровоцированное вспышками на Солнце. Потоки солнечного ветра с огромной скоростью ударяются в геомагнитное поле Земли. Это явление, хоть и происходит где-то в пределах космоса, но все равно сильно отражается на человеческом самочувствии.

Среди распространенных симптомов, которые испытывают люди во время магнитной бури:

Тошнота, сонливость, апатия, или наоборот бессонница и раздражительность. Головные боли, ломота в суставах, головокружение, скачки артериального давления. Обострение хронических недугов, проблем с сердцем, тахикардия или брадикардия.

К слову, итальянские ученые исследовали такую вещь, что именно в период магнитных бурь в больницы гораздо чаще попадают пациенты с сердечной недостаточностью, инсультами или даже инфарктами.

В эти дни нужно быть внимательным к своему самочувствию, больше отдыхать, не перегружать организм физической работой. Также рекомендуется отказаться от алкоголя и снизить до минимума потребление кофеина.

Самыми уязвимыми категориями считают пожилые люди, беременные женщины, люди с хроническими или сложными болезнями и просто все, кто чувствителен к разным метеоизменениям.