Натерли і змили: швидкий спосіб видалити вапняний наліт на крані без хімії

Вапняний наліт на поверхні сантехніки та плитці є в кожному домі. Він псує всю естетику, а відмити його вкрай нелегко. Жорстка вода, багата солями та мінералами, призводить до появи нальоту, який псує зовнішній вигляд сантехніки. Експерти розповіли про простий та дуже дієвий спосіб, який дозволить без зайвих зусиль змити вапняний наліт на кранах. Якщо відмити плитку на стіні чи умивальник трохи простіше, то з краном все складніше. Читайте далі, щоб дізнатися як видалити вапняний наліт без застосування хімікатів.

Деталі

Щоб видалити вапняний наліт з мінімальними зусиллями достатньо купити звичайний лимон. Так, саме той, що ми додаємо в чай. Діяти потрібно так:

розрізати лимон навпіл та добре протерти ним всі забруднені ділянки;

залиште сік на 15-20 хвилин;

після змийте його вологою губкою та витріть насухо.

І на майбутнє, щоб якомога довше не утворювався вапняний наліт, регулярно протирайте сантехніку слабким розчином лимонної кислоти та не змивайте її залишки. В ідеалі додати одну чайну ложку лимонної кислоти або 2-3 чайні ложки соку лимона на пів літра води, і цим розчином обприскувати ділянки, які найчастіше страждають від появи вапняного нальоту. Кислота створить захисний шар, завдяки якому наліт не зможе закріпитися на поверхні.

Раніше українкам розповіли, як покращити якість прання за допомогою підручних методів. Під час кожного прання достатньо додавати 1-2 ложки звичайної кухонної солі в барабан пральної машинки. Сіль працює як кондиціонер для білизни, пом’якшує тканину, а як бонус очищує пральну машину від вапняного нальоту зсередини. Ще один варіант — додавати соду. Але її потрібно розчинити в воді та додати у відсік для прального порошку. Сода підсилює роботу прального порошку.