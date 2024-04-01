Все, що було до цього — квіточки: на Землю насувається надпотужна магнітна буря

В останній тиждень березня люди масово скаржилися на погане самопочуття, головні болі, а метеорологи активно писали про потужну магнітну бурю, яка накрила Землю. Однак виявляється — це була лише легка підготовка, до справжнього геомагнітного збурення, яке трапиться вже завтра — 3 квітня. За даними експертів Землю накриє буря червоного рівня небезпеки. Її позначають індексом №5, що є надзвичайно високим показником. При такому індексі з ладу можуть виходити навіть деякі електроприлади.

Буря триватиме три дні

Фахівці кажуть, що буря розпочнеться 3 квітня і завершиться лише 5. При цьому пік відчуватиметься і 3 і 4 числа. Лише 5 квітня індекс опуститься до №3, що теж є доволі високим показником, який може провокувати, як мінімум головний біль, запаморочення чи інші схожі симптоми.

Загалом, магнітна буря — це явище спровоковане спалахами на Сонці. Потоки сонячного вітру з великою швидкістю вдаряються в геомагнітне поле Землі. Це явище, хоч і відбувається десь в межах космосу, та все одно сильно відбивається на людському самопочутті.

Серед поширених симптомів, які відчувають люди під час магнітної бурі:

Нудота, сонливість, апатія, або навпаки безсоння і дратівливість. Головні болі, ломота в суглобах, запаморочення, стрибки артеріального тиску. Загострення хронічних недуг, проблем з серцем, тахікардія або брадикардія.

До слова, італійські науковці дослідили таку річ, що саме в період магнітних бур до лікарень значно частіше потрапляють пацієнти з серцевою недостатністю, інсультами або навіть інфарктами.

В ці дні потрібно бути уважним до свого самопочуття, більше відпочивати, не перевантажувати організм фізичною роботою. Також рекомендується відмовитися від алкоголю, та знизити до мінімуму споживання кофеїну.

Найвразливішими категоріями вважають літні люди, вагітні жінки, люди з хронічними чи складними хворобами й просто всі ті, хто чутливий до різних метеозмін.