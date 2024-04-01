У украинцев могут отобрать жилье: что нужно сделать, чтобы не потерять жилплощадь

Украинцам, которые получили право собственности на свои квартиры более 20 лет назад, придется заново пройти процедуру регистрации жилья. Если этого не сделать, то можно потерять свою недвижимость. Об этом напомнили во Львовском городском совете.

Детали

Право собственности на жилье или другую недвижимость должно быть внесено в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Если жилья в этом реестре нет, то оно может стать легкой добычей для мошенников.

Дело в том, что у многих украинцев, которые фактически являются владельцами квартир, право собственности не отражено в Государственном реестре. Дело в том, что они получили жилье, когда электронных реестров еще не было. Таким образом право собственности в оформлено на бумаге, которые сейчас не имеют юридической силы.

Государственный реестр прав на недвижимое имущество начал действовать с 2013 года. Поэтому все документы, оформленные после 2013 года там есть. Ранее право собственности на недвижимость фиксировали в реестре прав собственности на недвижимое имущество. Сейчас этот реестр – архивная составляющая Госреестра.

Отмечают, что права собственности выданные в 80-90 годы без использования нотариальных бланков на обычной бумаге и не зарегистрированные в БТИ, должны быть перерегистрированы в Государственном реестре прав.

Если этого не сделать, то владельцы не смогут продать жилье. И это не самое худшее. Дело в том, что документы, изготовленные на обычной бумаге, не зарегистрированы, а значит, их легко подделать. Этой возможностью могут воспользоваться мошенники.

Как внести данные в Госреестр прав на недвижимое имущество

Чтобы обновить право собственности, нужно выполнить несколько простых действий:

подготовить перечень документов;

обратиться с пакетом документов в Центр предоставления административных услуг или к нотариусу;

через 5 рабочих дней получить выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Что касается административного сбора, то его платить не нужно, ведь фактически право собственности возникло еще до 2013 года.