В українців можуть відібрати житло: що потрібно зробити, щоб не втратити житлову площу

Українцям, які отримали право власності на свої квартири понад 20 років тому, доведеться заново пройти процедуру реєстрації житла. Якщо цього не зробити, то можна втратити свою нерухомість. Про це нагадали у Львівській міській раді.

Деталі

Право власності на житло чи іншу нерухомість повинно бути внесене в Державний реєстр прав на нерухоме майно. Якщо житла в цьому реєстрі немає, то воно може стати легкою здобиччю для шахраїв.

Річ у тім, що у багатьох українців, які фактично є власниками квартир, право власності не відображено в Державному реєстрі. Річ у тім що вони отримали житло, коли електронних реєстрів ще не було. Таким чином право власності в оформлене на папері, які зараз не мають юридичної сили.

Державний реєстр прав на нерухоме майно почав діяти з 2013 року. Тож всі документи, оформлені після 2013 року там є. Раніше право власності на нерухомість фіксували в реєстрі прав власності на нерухоме майно. Зараз цей реєстр — архівна складова Держреєстру.

Наголошують, що права власності видані в 80-90 роки без використання нотаріальних бланків на звичайному папері та не зареєстровані в БТІ, повинні бути перереєстровані в Державному реєстрі прав.

Якщо цього не зробити, то власники не зможуть продати житло. І це не найгірше. Річ у тім, що документи виготовлені на звичайному папері не зареєстровані, а значить, їх легко підробити. Цією можливістю можуть скористатися шахраї.

Як внести дані в Держреєстр прав на нерухоме майно

Щоб оновити право власності потрібно виконати кілька простих дій:

підготувати перелік документів;

звернутися з пакетом документів в Центр надання адміністративних послуг або до нотаріуса;

через 5 робочих днів отримати виписку з Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Щодо адміністративного збору, то його платити не потрібно, адже фактично право власності виникло ще до 2013 року.