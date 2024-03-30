Такого салату ви ще їли: рецепт легкого салату з буряка за 5 хвилин

Салати з буряка стали справжнім трендом останніх років та корисною звичкою для багатьох людей. Вся причина в її безмежній користі для організму. В древності цей овоч взагалі вживали з лікувальною метою. Сьогодні сік з буряка може бути частиною комплексної терапії при лікуванні анемії, захворюваннях нирок та шлунка.

Крім того, буряк позитивно впливає на шкіру. Якщо вживати буряк протягом тижня можна помітити як акне зникають. На цьому користь буряка не закінчується. Саме тому потрібно включити цей корисний овоч в меню та вживати хоча б раз на тиждень.

Але часто господинь зупиняє необхідність довго варити буряк. Насправді є один лайфхак — буряк можна запекти, звісно це не буде швидше, але смак стане насиченішим та ніжнішим. Також можна приготувати буряк в мікрохвильовці. Можна попередньо його натерти чи нарізати та поставити в мікрохвильовку на 2-3 хвилини.

Пропонуємо вашій увазі рецепт простого салату з буряка на приготування якого знадобиться не більше 5 хвилин.

Інгредієнти

Для приготування бурякового салату нам знадобиться:

буряк середнього розміру — 4 штуки;

цибуля — одна штука;

оцет 9% — половина столової ложки;

часник — один зубчик;

кінза — пучок;

сіль — одна щіпочка;

коріандр — пучок.

Спосіб приготування

З приготуванням салату впорається навіть недосвідчена господиня, лише дотримуйтеся наступної інструкції:

відваріть буряк до готовності або скористайтеся лайфхаками описаними вище;

очистьте його та натріть на терці по-корейськи;

наріжте тонкими півкільцями цибулю;

обжарте цибулю на рослинній олії до золотистого кольору;

натріть на мілкій терці часник та додайте до смаженої цибулі;

дрібно наріжте кінзу та додайте до буряка разом з цибулею та частинок.

Далі додайте сіль, оцет та коріандр. Добре перемішайте і можна подавати до столу. Гості оцінять цю страву.