Украинцев заставят платить налог за подаренное и давно купленное имущество: о каких суммах идет речь

В 2024 году владельцы относительно больших квартир и домов должны уплатить налог на недвижимость. Сумма налога в этом году составляет 100 грн 50 копеек за каждый “лишний” квадратный метр.

Детали

В Украине должны платить налог на недвижимость, если площадь жилья превышает установленные нормы. Это определено налоговым кодексом и составляет 60 кв. м для квартир и 120 кв.м для домов.

Если в собственности есть и дом и квартира, то общая “норма” составляет 180 кв.м. Но если в собственности две квартиры, даже по 40 кв. м каждая, то придется заплатить за лишние 20 квадратов.

Считают общую площадь жилья, а не только жилую. При этом есть один нюанс. Если квартира разделена между несколькими владельцами (например, членами семьи), то норма для каждого рассчитывается отдельно. Например, если в собственности квартира 120 квадратных метров и она в равных частях принадлежит супругам, то налог платить не нужно, ведь в собственности каждого по 60 квадратов, а это в пределах нормы.

За что нужно платить

В 2024 году украинцы должны заполнить декларации и уплатить налог на дополнительный доход Для примера, нужно уплатить за доход от аренды или дополнительную прибыль от предпринимательской деятельности. Об этом напомнили в Государственной налоговой службе. Декларировать нужно такие доходы:

полученные доходы от видов деятельности, которые не облагаются налогом, но подавать декларацию все равно нужно;

доходы от лиц, не являющихся налоговыми агентами (наследство, подарки, доход от аренды или продажи имущества);

иностранные доходы в соответствии с п. 170.11.1 Налогового кодекса Украины.

После представления декларации нужно будет уплатить налог. Что касается налога на лишние квадратные метры, то квитанции пришлют в середине лета. Если этого не сделать в установленные термины, то придется понести наказание.