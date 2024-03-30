Українців змусять платити податок за подароване та давно куплене майно: про які суми йдеться

В 2024 році власники відносно великих квартир та будинків повинні сплатити податок на нерухомість. Сума податку цього року складає 100 грн 50 копійок за кожен “зайвий” квадратний метр.

Деталі

Україні повинні сплачувати податок на нерухомість, якщо площа житла перевищує встановлені норми. Це визначено податковим кодексом та складає 60 кв. м для квартир та 120 кв.м для будинків.

Якщо у власності є і будинок і квартира, то загальна “норма” складає 180 кв.м. Але якщо у власності дві квартири, навіть по 40 кв. м кожна, то доведеться сплатити за зайві 20 квадратів.

Рахують загальну площу житла, а не лише житлову. При цьому є один нюанс. Якщо квартира розділена між кількома власниками (наприклад, членами сім’ї), то норма для кожного розраховується окремо. Для прикладу., якщо у власності квартира 120 квадратних метрів і вона в рівних частинах належить подружжю, то податок платити не потрібно, адже у власності кожного по 60 квадратів, а це в межах норми.

За що потрібно платити

У 2024 році українці повинні заповнити декларації та сплатити податок на додатковий дохід Для прикладу, потрібно сплатити за дохід від оренди або додатковий прибуток від підприємницької діяльності. Про це нагадали в Державній податковій службі. Декларувати потрібно такі доходи:

отримані доходи від видів діяльності, які не оподатковуються, але подавати декларацію все одно потрібно;

доходи від осіб, які не є податковими агентами (спадок, подарунки, дохід від оренди чи продажу майна);

іноземні доходи відповідно до п. 170.11.1 Податкового кодексу України.

Після подання декларації потрібно буде сплатити податок. Щодо податку на зайві квадратні метри, то квитанції надішлють в середині літа. У разі несплати податку буде накладено покарання відповідно до чинного законодавства.