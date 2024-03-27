Польша будет выплачивать украинцам пособие в размере 8000 гривен: кто может оформить выплату и как?

Украинцы, проживающие в Польше, неоднократно заявляли, что страна прекратила выплату почти всех видов социальной помощи. Польское правительство заявило, что сейчас государство не имеет финансовой возможности обеспечивать выплатами такое количество беженцев. Напомним, что в 2023 году число украинцев, получивших в Польше временное убежище превышало миллион человек. Однако некоторые выплаты все еще остались. На них претендуют только уязвимые категории населения. Также, чтобы оформить выплату, нужно быть очень оперативным. Например, старт приема заявок на регистрацию новой помощи начался 27 марта, а закончится завтра — 29 марта.

Кому следует поспешить?

Помощь в размере 850 злотых или 8172 гривны могут получить украинцы, имеющие польский Pesel и уязвимые категории населения. Также они должны приехать в Польшу после 10 февраля 2022 года. Выплаты будут начисляться через систему BLIK.

Эту программу под названием Multi Purpose Cash Assistance (MPCA) для находящихся на территории Польши украинцев начал Перемышльский отдел Объединения украинцев в Польше в сотрудничестве с международной гуманитарной организацией Oxfam.

Подавать заявки могут:

Беременные женщины и кормящие грудью. Люди с инвалидностью, мешающей им трудоустроиться. Люди, имеющие онкологические заболевания или сложные хронические заболевания, требующие постоянной медикаментозной поддержки. Люди, принадлежащие к этническим группам (ромы). Одинокая мама или папа, воспитывающие трех или более несовершеннолетних детей. Люди, которым больше 55 лет. Украинцы, которые в результате боевых действий потеряли жилье (оно разрушено или непригодно для жизни). Лица, приехавшие в Польшу из прифронтовых областей: Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская и Днепропетровская. Безработные или работающие неполный день.

За более подробной информацией обращайтесь по номеру 800 11 22 33 или пишите на e-mail: [email protected].