Польща виплачуватиме українцям допомогу у розмірі 8000 гривен: хто може оформити виплату та як?

Українці, які проживають у Польщі неодноразово заявляли, що країна припинила виплату майже всіх видів соціальної допомоги. Польський Уряд заявив, що наразі держава немає фінансової можливості забезпечувати виплатами таку кількість біженців. Нагадаємо що у 2023 році число українців, які отримали у Польщі тимчасовий прихисток перевищувало мільйон осіб. Проте, деякі виплати все ще залишились. На них претендують лише вразливі категорії населення. Також, щоб оформити виплату потрібно бути дуже оперативним. Для прикладу, старт прийому заявок на реєстрацію нової допомоги почався 27 березня, а закінчиться завтра — 29 березня.

Кому варто поспішити?

Допомогу у розмірі 850 злотих або 8 172 гривні можуть отримати українці, які мають польський Pesel та є вразливими категоріями населення. Також вони повинні приїхати в Польщу після 10 лютого 2022 року. Виплати нараховуватимуть через систему BLIK.

Цю програму під назвою Multi Purpose Cash Assistance (MPCA) для українців, які перебувають на території Польщі, розпочав Перемишльський відділ Об’єднання українців у Польщі у співпраці з міжнародною гуманітарною організацією Oxfam.

Подавати заявки можуть:

Вагітні жінки й ті, які годують грудьми. Люди з інвалідністю, яка заважає їм працевлаштуватися. Люди, які мають онкологічні захворювання або складні хронічні хвороби, що вимагають постійної медикаментозної підтримки. Люди, які належать до етнічних груп (роми). Одинока мама або тато, які виховують трьох чи більше неповнолітніх дітей. Люди, яким понад 55 років. Українці, які в результаті бойових дій втратили житло (воно зруйноване або непридатне для життя). Особи, які приїхали в Польщу з прифронтових областей: Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська. Безробітні або ті, що працюють неповний день.

За більш детальною інформацією звертайтесь за номером 800 11 22 33 або пишіть на e-mail: [email protected].