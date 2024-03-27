Таких коржиків ви ще не їли: змішайте кефір з майонезом та ставте чайник
Напевне в більшості з нас приблизно однакові вимоги до сніданку. Перший прийом їжі повинен бути швидким в приготуванні, смачним та ситним.
Часу на приготування зазвичай обмаль, тож ми пропонуємо вашій увазі простий рецепт коржиків на основі кефіру та майонезу. Ними можна поласувати вранці з медом та чаєм, перекусити або навіть подати замість хліба разом з борщем чи супом.
Як приготувати коржики на сніданок
Для приготування цих коржиків нам знадобляться прості інгредієнти, які є в кожному холодильнику. А саме:
- одне куряче яйце;
- 1 чайна ложка солі;
- 2 чайні ложки цукру;
- дві столові ложки майонезу;
- 300 мл кефіру;
- 450 грамів борошна, можна взяти пшеничне або замінити його гречаним чи вівсяним;
- розпушувач 1 столова ложка;
- 150 мл соняшникової олії.
Як бачите, нічого особливого не треба. Часто запитують чи можна в тісто додати більше цукру або горішки чи родзинки. Насправді цукор/сіль можна додавати за смаком. Однак ми не рекомендуємо змінювати рецепт, особливо додавання горіхів і тому подібного. Краще поєднати це вже з готовими коржиками, інакше можуть виникнути труднощі з приготуванням.
Як приготувати коржики
З приготуванням впорається навіть дитина, адже рецепт простий та зрозумілий. Дійте за наступною інструкцією. в миску розбиваємо яйце, солимо його, додаємо цукор та перемішуємо. Сюди ж додаємо кефір та майонез, продовжуємо змішувати інгредієнти.
В отриману суміш просіюємо борошно та розпушувач та замішуємо руками густе тісто.
Отримане тісто ділимо на шість рівних частин. Кожну з них розкочуємо в коржики. Далі розігріваємо сковороду на рослинній олії та викладаємо коржики. Смажимо на середньому вогні з обох сторін до появи золотистого кольору.
Готово. Можемо подавати гарячі коржики до столу. Їх можна їсти зі сметаною та медом або перетворити їх в основу для піци, додавши кетчуп та сир.
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