Остался месяц: в Украине начнут блокировать счета за перевод с карты на карту

В Украине планируют ввести правила для усиления контроля над переводами с карты на карту. Касаться они будут не всех, но ограничения будут строгими в некоторых случаях.

Детали

В соответствии с Меморандумом, в декабре прошлого года парламенту предложили новый закон. Его цель – сделать правила более строгими для всех украинцев, которые проводит платежи с карты на карту. В правительстве надеются, что уже до конца мая этого года закон будет принят. Но это далеко не все, что планирует Национальный банк Украины.

Какие еще ограничения хотят ввести

До конца августа этого года Национальный банк Украины хочет разработать специальный документ, который поможет оценить какие риски могут возникнуть в работе с платежами. Далее до конца года эту идею воплотят в жизнь.

Еще один важный документ, который НБУ хочет подготовить до конца июля. Он начнет контролировать переводы денег между людьми – p2p переводы и другие подобные операции.

Главная цель нововведения – знать, как отслеживать и предупреждать странные или подозрительные транзакции. До конца октября эти правила захотят сделать официальными.

В Национальном банке Украины отмечают, что они хотят ввести новые правила во время действия военного положения. Это означает, что начнут действовать определенные лимиты на то, сколько раз и на какую сумму можно делать денежных переводов с электронной карты. Будут определены определенные суммы и количество операций в день, неделю или месяц.

Также хотят ограничить, сколько денег можно снять наличными через банкоматы. Это делают для того, чтобы все было безопасно, и никто не смог злоупотреблять финансовой системой в такое трудное время.

Напомним, что комитет отклонил правку в законопроекте о мобилизации по блокированию карточек лиц, уклоняющихся от мобилизации.