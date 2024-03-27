Таких лепешек вы еще не ели: смешайте кефир с майонезом и ставьте чайник

Наверное, у большинства из нас примерно одинаковые требования к завтраку. Первый прием пищи должен быть быстрым в приготовлении, вкусным и сытным.

Времени на приготовление обычно мало, поэтому мы предлагаем вашему вниманию простой рецепт лепешек на основе кефира и майонеза. Ими можно полакомиться утром с медом и чаем, перекусить или даже подать вместо хлеба вместе с борщом или супом.

Как приготовить лепешки на завтрак

Для приготовления этих лепешек нам понадобятся простые ингредиенты, которые есть в каждом холодильнике. А именно:

одно куриное яйцо;

1 чайная ложка соли;

2 чайные ложки сахара;

две столовые ложки майонеза;

300 мл кефира;

450 граммов муки, можно взять пшеничную или заменить ее гречневой или овсяной;

разрыхлитель 1 столовая ложка;

150 мл подсолнечного масла.

Как видите, ничего особенного не надо. Часто спрашивают можно ли в тесто добавить больше сахара или орешки или изюм. На самом деле сахар/соль можно добавлять по вкусу. Однако мы не рекомендуем менять рецепт, особенно добавление орехов и тому подобного. Лучше совместить это уже с готовыми лепешками, иначе могут возникнуть трудности с приготовлением.

Как приготовить лепешки

С приготовлением справится даже ребенок, ведь рецепт простой и понятный. Действуйте по следующей инструкции. В миску разбиваем яйцо, солим его, добавляем сахар и перемешиваем. Сюда же добавляем кефир и майонез, продолжаем смешивать ингредиенты.

В полученную смесь просеиваем муку и разрыхлитель и замешиваем руками густое тесто.

Полученное тесто делим на шесть равных частей. Каждую из них раскатываем в лепешки. Далее разогреваем сковороду на растительном масле и выкладываем лепешки. Жарим на среднем огне с обеих сторон до появления золотистого цвета.

Готово. Можем подавать горячие лепешки к столу. Их можно есть со сметаной и медом или превратить их в основу для пиццы, добавив кетчуп и сыр.