В клієнта Монобанку викрали 70 000 кредитних гривень: що кажуть в фінустанові 

В чоловіка списали 70 000 гривень кредитних коштів, а в Монобанку стверджують, що їм прикро що так сталося.

Клієнту виставляють суми для сплачування боргу

Українець обурений тим, що Монобанк списав з картки 70 тисяч гривень. Було здійснено 29 платежів, але фінустанова не заблокувала рахунок через підозрілу активність. В банку лише говорять, що їм прикро через цю ситуацію. Свою скаргу клієнт опублікував на популярному тематичному сайті Мінфін.

За словами клієнта списання кредитних коштів відбулося в лютому 2024 року. Тож розгляд його заяви триває вже понад місяць. Відомо наступне.

В лютому 2024 року з кредитки було списано 70 тисяч гривень. За 4 хвилини здійснили 29 платежів. Банк картку не заблокував.

Клієнт одразу звернувся до банку, щоб заблокувати картку. Також написав заяву в банк та кіберполіцію. Її розглядають вже місяць, але результатів немає

При цьому в банку відмовляються підтверджувати свої слова в письмовому вигляді, при цьому виставляють суми для сплати.

При цьому за два дні до інциденту були спроби списання коштів двома платежами, але оскільки було виставлено ліміт на кредитні кошти, то операції були неуспішними.

Банк сам відкрив таку велику суму ліміту, клієнт не подавав заяву на збільшення, але й не знав, що можна так легко розпоряджатися великою сумою.

Чоловік намагається вплинути на те, щоб справу розглядали швидше. І цікавиться чому він має сплачувати відсотки.

Що кажуть в Монобанку

В банку вказують, що дійсно можуть встановити кредитний ліміт автоматично. Однак про це фінустанова повідомляє в застосунку. В банку стверджують, що їм прикро за ситуацію, що склалася. Вони пообіцяли звязатися з клієнтом для уточнення інформації. Ми будемо стежити за ситуацією та повідомимо коли будуть новини.