В клієнта Монобанку викрали 70 000 кредитних гривень: що кажуть в фінустанові
В чоловіка списали 70 000 гривень кредитних коштів, а в Монобанку стверджують, що їм прикро що так сталося.
Клієнту виставляють суми для сплачування боргу
Українець обурений тим, що Монобанк списав з картки 70 тисяч гривень. Було здійснено 29 платежів, але фінустанова не заблокувала рахунок через підозрілу активність. В банку лише говорять, що їм прикро через цю ситуацію. Свою скаргу клієнт опублікував на популярному тематичному сайті Мінфін.
За словами клієнта списання кредитних коштів відбулося в лютому 2024 року. Тож розгляд його заяви триває вже понад місяць. Відомо наступне.
- В лютому 2024 року з кредитки було списано 70 тисяч гривень. За 4 хвилини здійснили 29 платежів. Банк картку не заблокував.
- Клієнт одразу звернувся до банку, щоб заблокувати картку. Також написав заяву в банк та кіберполіцію. Її розглядають вже місяць, але результатів немає
- При цьому в банку відмовляються підтверджувати свої слова в письмовому вигляді, при цьому виставляють суми для сплати.
- При цьому за два дні до інциденту були спроби списання коштів двома платежами, але оскільки було виставлено ліміт на кредитні кошти, то операції були неуспішними.
- Банк сам відкрив таку велику суму ліміту, клієнт не подавав заяву на збільшення, але й не знав, що можна так легко розпоряджатися великою сумою.
Чоловік намагається вплинути на те, щоб справу розглядали швидше. І цікавиться чому він має сплачувати відсотки.
Що кажуть в Монобанку
В банку вказують, що дійсно можуть встановити кредитний ліміт автоматично. Однак про це фінустанова повідомляє в застосунку. В банку стверджують, що їм прикро за ситуацію, що склалася. Вони пообіцяли звязатися з клієнтом для уточнення інформації. Ми будемо стежити за ситуацією та повідомимо коли будуть новини.
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