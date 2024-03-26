Украинец выиграл суд против ПриватБанка, заблокировавшего ему счет: банк выплатит клиенту компенсацию

В Украине активно действует финансовый мониторинг. Банки проверяют все транзакции клиентов и блокируют кажущиеся им подозрительными. Подобные действия финансовые учреждения буквально вынуждены делать, ведь если они будут недобросовестно выполнять мониторинг, то будут получать штраф. Однако иногда банки могут немного переусердствовать. Это доказал украинец, попавший в неприятную ситуацию. Ему ПриватБанк заблокировал карту не объясняя в чем причина. Мол, во время финансового мониторинга система обнаружила подозрительные операции с карточкой клиента, поэтому она была заблокирована. Однако мужчина решил не оставлять это без внимания и подал в суд на ПриватБанк, а через некоторое время еще и выиграл его.

Дело рассматривал Хмельницкий горрайонный суд

Решение суда было в пользу истца, ведь, как отмечают правоведы, банки могут блокировать счета в случаях, когда на то есть очевидные причины. Например, лицо заподозрено в отмывании средств и на это есть прямые доказательства.

“Речь о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения“, — говорится в соответствующем законопроекте.

То есть простыми словами, с нарушителем должна работать полиция и тогда уже может идти речь о блокировании счетов.

Что касается мужчины карточку, которую заблокировали, то на тот момент за ним не считалось ни одного административного или тем более уголовного правонарушения. Соответственно, нет ни решения суда об аресте средств, ни никакого подобного решения от исполнительной службы. Как следствие – причин блокировать карту нет.

В результате Хмельницкий горрайонный суд признал нарушителем ПриватБанк и отметил, что учреждение нарушает правила и превышает собственные полномочия.

“Взыскать с Публичного акционерного общества “Коммерческий банк “ПриватБанк” моральный ущерб в размере 5000 грн и расходы на правовую помощь в размере 15000 грн“, – говорится в решении суда.

То есть, суммарно ПриватБанк теперь должен заплатить клиенту 20 000 гривен. Разблокируют ли счет в деле не указано.