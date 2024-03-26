Дорогоцінна монета номіналом в одну гривню: на цей екземпляр полюють всі колекціонери

В Україні можна дуже вигідно продати різноманітні речі й гроші в тому числі. Мова не лише про раритетні монети, або золоті, а й про звичайні українські гривні, чи 10 або 50 копійок. В багатьох українців вдома можуть знайтися монети вартість яких сягає 20 000 гривень і більше. За деякі екземпляри колекціонери готові буквально змагатися. Особливо це помітно на онлайн-аукціонах, де інколи стартова ціна у дві гривні за лот перетворюється в 10 000 гривень та більше. Які монети варто шукати в скарбничці? Розповідаємо.

Деякі монети коштують до 20 000 гривень

Від 10 000 гривень до 20 000 гривень готові платити за монету номіналом в 1 гривню 1992 року випуску. Це різновид 1.1 Ааг і вона відрізняється від інших своїм гладеньким гуртом без будь-яких надписів.

“На момент карбування ще не було інструменту для нанесення напису на гурт. Тому ці гривні вважаються незакінченими“, – зазначають фахівці.

Також цінуються монети номіналом в 1 гривню 1995 року випуску. Це різновид 1Баг. За них можна виручити від 7000 до 9000 гривень. Такі монети теж мають гладкий гурт.

Схожі характеристики й схожу цінність має й монета номіналом в одну гривню 2001 року випуску. Це різновид 1АДг за який можна вторгувати 5000 гривень. Унікальність цієї монети така ж, як і у двох попередніх — гладкий гурт.

“Оскільки ця гривня рідкісна і дорога, її часто підробляють фальшивомонетники. Вони спилюють написи на гурті в дешевшій гривні 2001 року. Перевіряйте параметри монети: оригінал має вагу 6,8 г, діаметр 26 мм”, – попереджають фахівці.

Зазвичай колекціонери полюють на монети з дефектами, або ті, які були випущені в обмеженому обсязі.