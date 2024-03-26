Українець виграв суд проти ПриватБанку, який заблокував йому рахунок: банк виплатить клієнту компенсацію

В Україні активно діє фінансовий моніторинг. Банки перевіряють всі транзакції клієнтів і блокують ті, які здаються їм підозрілими. Подібні дії фінансові установи буквально змушені робити, адже якщо вони недобросовісно виконуватимуть моніторинг, то отримуватимуть штраф. Однак здається інколи банки можуть трішки перестаратися. Це довів українець, який потрапив у неприємну ситуацію. Йому ПриватБанк заблокував картку не пояснюючи в чому причина. Мовляв, під час фінансового моніторингу система виявила підозрілі операції з карткою клієнта, тож її було заблоковано. Однак чоловік вирішив не залишати це без уваги й подав на ПриватБанк у суд, а через деякий час ще й виграв його.

Справу розглядав Хмельницький міськрайонний суд

Рішення суду було на користь позивача, адже як зазначають правознавці банки можуть блокувати рахунки у випадках, коли на те є очевидні причини. Наприклад, особа запідозрена у відмиванні коштів й на це є тверді докази.

“Мова про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масової поразки”, – йдеться у відповідному законопроєкті.

Тобто простими словами, з порушником повинна працювати поліція й аж тоді вже може йти мова про блокування рахунків.



Що стосується чоловіка картку котрого заблокували, то на той момент за ним не рахувалось жодного адміністративного, чи тим паче кримінального правопорушення. Відповідно немає ані рішення суду про арешт коштів, ані жодного подібного рішення від виконавчої служби. Як наслідок — причин блокувати картку немає.

В результаті Хмельницький міськрайонний суд визнав, що порушником є ПриватБанк і зазначив, що установа порушує правила і перевищує власні повноваження.

“Стягнути з Публічного акціонерного товариства “Комерційний банк “ПриватБанк” моральні збитки у розмірі 5000 грн та витрати на правову допомогу у розмірі 15000 грн”, – йдеться у рішенні суду.

Тобто сумарно ПриватБанк тепер повинен заплатити клієнту 20 000 гривень. Чи розблокують рахунок в справі не зазначено.