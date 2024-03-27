Отправят на фронт: в Раде рассказали что будут делать с “ограниченно годными”
Народный депутат Федор Вениславский заявил, что “ограниченно годные” украинцы должны пройти повторный медицинский осмотр, после чего их могут отправить в боевые подразделения.
Детали
Ограниченно годные к военной службе должны повторно пройти медкомиссию. Согласно новому законопроекту их статус будет определен как “годный” или “непригодный”. Об этом в эфире телемарафона “Единые новости” сообщил нардеп, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
По его словам, когда будет наведен порядок и станет известно, кто пригоден, а кто непригоден, то их могут мобилизовать. Поэтому вполне вероятно, что их могут отправить в боевые подразделения.
На прохождение повторной медкомиссии “ограниченно годным” дадут 9 месяцев.
Что еще известно о судьбе военнообязанных
Также отметим ключевые новости:
- 21 марта нардепы поддержали во втором чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту”. Согласно документу ограниченно годные должны повторно пройти медкомиссию.
- Также 31 марта ВР приняла законопроект №10313 о социальной защите военных и полицейских. Среди изменений – право на отпуск при рождении ребенка, запрет гендерной дискриминации и возможность увольнения для женщин, у которых больной ребенок.
Напомним, что нардепы за два месяца так и не приняли во втором чтении законопроект об усилении мобилизации. Среди вопросов, которые они поддержали или удалили – перечень оснований для отсрочки, мобилизация с младшего возраста введение определенных стимулов для того, чтобы мужчины становились на воинский учет.
При этом на днях нардеп Разумков заявил, что могут мобилизовать с 18 лет, если лицо прошло базовую военную подготовку. Однако позже этот пункт убрали из текста законопроекта. Относительно того, когда примут законопроект, то этот до сих пор неизвестно, ведь продолжается рассмотрение поправок.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter