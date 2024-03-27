Отправят на фронт: в Раде рассказали что будут делать с “ограниченно годными”

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что “ограниченно годные” украинцы должны пройти повторный медицинский осмотр, после чего их могут отправить в боевые подразделения.

Детали

Ограниченно годные к военной службе должны повторно пройти медкомиссию. Согласно новому законопроекту их статус будет определен как “годный” или “непригодный”. Об этом в эфире телемарафона “Единые новости” сообщил нардеп, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, когда будет наведен порядок и станет известно, кто пригоден, а кто непригоден, то их могут мобилизовать. Поэтому вполне вероятно, что их могут отправить в боевые подразделения.

На прохождение повторной медкомиссии “ограниченно годным” дадут 9 месяцев.

Что еще известно о судьбе военнообязанных

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21 марта нардепы поддержали во втором чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту”. Согласно документу ограниченно годные должны повторно пройти медкомиссию.

Также 31 марта ВР приняла законопроект №10313 о социальной защите военных и полицейских. Среди изменений – право на отпуск при рождении ребенка, запрет гендерной дискриминации и возможность увольнения для женщин, у которых больной ребенок.

Напомним, что нардепы за два месяца так и не приняли во втором чтении законопроект об усилении мобилизации. Среди вопросов, которые они поддержали или удалили – перечень оснований для отсрочки, мобилизация с младшего возраста введение определенных стимулов для того, чтобы мужчины становились на воинский учет.

При этом на днях нардеп Разумков заявил, что могут мобилизовать с 18 лет, если лицо прошло базовую военную подготовку. Однако позже этот пункт убрали из текста законопроекта. Относительно того, когда примут законопроект, то этот до сих пор неизвестно, ведь продолжается рассмотрение поправок.