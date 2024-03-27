Відправлять на фронт: в Раді розповіли що робитимуть з “обмежено придатними”

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що “обмежено придатні” українці повинні пройти повторний медичний огляд, після чого їм можуть відправити в бойові підрозділи.

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Обмежено придатні до військової служби повинні повторно пройти медкомісію. Відповідно до нового законопроєкту їх статус буде визначено як “придатний” або “непридатний”. Про це в ефірі телемарафону “єдині новини” повідомив нардеп, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, коли буде наведено лад і стане відомо, хто придатний, а хто непридатний, то їх можуть мобілізувати. Тому цілком ймовірно, що їх можуть відправити в бойові підрозділи.

На проходження повторної медкомісії “обмежено придатним” дадуть 9 місяців.

Що ще відомо про долю військовозобов’язаних

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21 березня нардепи підтримали в другому читанні законопроєкт “Про внесення змін в деякі закони України відносно забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист”. Відповідно до документа обмежено придатні повинні повторно пройти медкомісію.

Також 31 березня ВР прийняла законопроєкт №10313 про соціальний захист військових та поліцейських. Серед змін — право на відпустку при народженні дитини, заборона гендерної дискримінації можливість звільнення для жінок, у яких хвора дитина.

Нагадаємо що нардепи за два місяці так і не прийняли в другому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. Серед питань, які вони підтримали чи видалили — перелік підстав для відстрочки, мобілізація з молодшого віку введення певних стимулів для того, щоб чоловіки ставали на військовий облік.

При цьому днями нардеп Разумков заявив, що можуть мобілізовувати з 18 років, якщо особа пройшла базовий військовий вишкіл. Однак пізніше цей пункт прибрали з тексту законопроєкту. Щодо того, коли приймуть законопроєкт, то цей і досі невідомо, адже триває розгляд правок.