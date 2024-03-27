Настав вирішальний час: українська провидиця розповіла коли закінчиться війна

Вже найближчим часом відбудеться ряд подій, які призведуть до завершення війни та поразки Росії. Про це розповіла оракул та сертифікований аюрведичний терапевт Марія Ланг (Каранешварі).

Як швидко закінчиться війна

За словами оракула, у квітні цього року наростатиме енергія, натхнення та підйом. Зараз нам це здається неможливим, але вже протягом місяця ситуація кардинально зміниться. Події розвиваються дуже швидко. Ось все було стабільно, а тут ми прокидаємося і дізнаємося, що легіон Свобода Росії взяв п

ід контроль кілька населених пунктів в Бєлгородській області. Тож колись ми почуємо і те, що в Росії взяли когось, хто несе відповідальність за цю криваву війну.

За словами Ланг, це може бути початок деокупації Криму, падіння Кримського мосту чи якусь страшну подію на території Росії, як от теракт в торговому центрі “Крокус”. Однак ці події будуть настільки значними, що вони перевернуть все з ніг на голову.

Оракул додала, що саме у квітні цього року армія України зайде на території країни агресорки. Слідом за російськими добровольцями туди можуть увійти війська України. При цьому в квітні будуть продовжуватися жорстокі обстріли, бо росія не буде здаватися і продовжить тероризувати українців.

Чи можна вірити цій інформації

Насправді питання довіри ясновидцям та оракулам — особиста справа кожного. Але днями відомий карпатський мольфар теж розповів, що бачив видіння про швидку перемогу. За його словами про це свідчить земля та небо. В Карпатах вперше за тривалий час розцвіли рідкісні квіти, а в небі сузір’я склалися в фігуру, що візуально нагадувала тризуб України. В цьому вбачають добрий знак.

Інші ж навпаки стурбовані, адже днями в Україні можна було спостерігати полярне сяйво — нетипове для нашої країни явище.