Уже в ближайшее время произойдет ряд событий, которые приведут к завершению войны и поражению России. Об этом рассказала оракул и сертифицированный аюрведический терапевт Мария Ланг (Каранешвари).

Как быстро закончится война

По словам оракула, в апреле этого года будет нарастать энергия, вдохновение и подъем. Сейчас нам это кажется невозможным, но уже в течение месяца ситуация кардинально изменится. События развиваются очень быстро. Вот все было стабильно, а тут мы просыпаемся и узнаем, что легион Свобода России взял под контроль несколько населенных пунктов в Белгородской области. Так что когда-то мы услышим и то, что в России взяли кого-то, кто несет ответственность за эту кровавую войну.

По словам Ланг, это может быть начало деоккупации Крыма, падение Крымского моста или какое-то страшное событие на территории России, как вот теракт в торговом центре “Крокус”. Однако эти события будут настолько значительными, что они перевернут все с ног на голову.

Оракул добавила, что именно в апреле этого года армия Украины зайдет на территории страны-агрессора. Вслед за российскими добровольцами туда могут войти войска Украины. При этом в апреле будут продолжаться жестокие обстрелы, потому что россия не будет сдаваться и продолжит терроризировать украинцев.

Можно ли верить этой информации

На самом деле вопрос доверия ясновидящим и оракулам – личное дело каждого. Но на днях известный карпатский мольфар тоже рассказал, что видел видение о скорой победе. По его словам об этом свидетельствует земля и небо. В Карпатах впервые за долгое время расцвели редкие цветы, а в небе созвездия сложились в фигуру, которая визуально напоминала трезубец Украины. В этом видят добрый знак.

Другие же наоборот обеспокоены, ведь на днях в Украине можно было наблюдать полярное сияние – нетипичное для нашей страны явление.